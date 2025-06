Quindicenne ricoverata per meningite a Codogno: avviata profilassi per familiari e compagni di classe. La giovane è ora fuori pericolo ma il recupero sarà lungo

Un caso di meningite da meningococco è stato segnalato la scorsa settimana nella provincia di Lodi, coinvolgendo una studentessa di 15 anni del liceo Giuseppe Novello di Codogno. La giovane si è recata al Pronto soccorso locale su consiglio del proprio medico curante, dopo aver manifestato febbre e sintomi che hanno spinto il dottore a sospettare un’infezione batterica più seria.





Le condizioni della ragazza, inizialmente ricoverata presso l’ospedale di Lodi, sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, dove è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, la giovane è ora uscita dalla Terapia intensiva e non sarebbe più in pericolo di vita, anche se il percorso di guarigione si prospetta lungo e complesso.

Per contenere il rischio di contagio, l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di Milano Città Metropolitana ha avviato immediatamente una profilassi farmacologica. Sono stati sottoposti a trattamento preventivo 33 persone tra compagni di classe, amici, i membri della famiglia della ragazza (genitori e fratello) e il personale medico dell’ospedale di Lodi che ha avuto contatti diretti con la giovane.

La meningite è un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, spesso causata da batteri come il meningococco, virus o funghi. Questa infezione può essere trasmessa attraverso starnuti, tosse o contatti ravvicinati con persone infette. I sintomi iniziali includono febbre, mal di testa e rigidità del collo, ma la malattia può evolversi rapidamente, portando in alcuni casi a conseguenze gravi o fatali nel giro di 48 ore.

Le autorità sanitarie locali hanno sottolineato l’importanza delle misure preventive, come la profilassi antibiotica per chi è stato esposto al batterio e la vaccinazione contro la meningite. Il vaccino, incluso nel calendario vaccinale del Ministero della Salute, rappresenta il metodo più efficace per prevenire questa grave malattia.

L’Asst di Lodi ha prontamente segnalato il caso al Sistema regionale per la sorveglianza delle malattie infettive (Smi), che ha poi coinvolto l’Ats Milano Città Metropolitana per coordinare le azioni necessarie a contenere il rischio di ulteriori contagi. La situazione è sotto controllo e non sono emersi nuovi casi correlati.

Questo episodio evidenzia l’importanza della tempestività nell’identificazione e nel trattamento delle infezioni batteriche gravi come la meningite. I sintomi iniziali possono essere facilmente confusi con quelli di un’influenza comune, ma un intervento rapido può fare la differenza tra la vita e la morte. Gli antibiotici si rivelano fondamentali nel trattamento delle infezioni batteriche, mentre la vaccinazione resta la migliore arma per prevenire il diffondersi della malattia.

La comunità scolastica del liceo Giuseppe Novello di Codogno è stata informata delle misure adottate e delle precauzioni necessarie. La collaborazione tra le autorità sanitarie locali e regionali ha permesso di agire rapidamente per proteggere le persone a rischio.

Il caso della studentessa rappresenta un monito sull’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione riguardo alle malattie infettive. La meningite è una patologia che può colpire improvvisamente e avere conseguenze devastanti, ma con le giuste misure sanitarie è possibile limitarne l’impatto sulla comunità.