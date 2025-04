Ragazza di 14 anni uccisa da una leonessa in Kenya: i resti scoperti vicino a un fiume

Una tragica vicenda si è verificata nella periferia di Nairobi, dove una giovane di 14 anni è stata vittima di un attacco mortale da parte di una leonessa. Il Kenya Wildlife Service (KWS) ha confermato l’incidente, avvenuto mentre l’adolescente si trovava in un ranch in prossimità del Parco nazionale di Nairobi.





Secondo le prime informazioni disponibili, la ragazza è stata aggredita dall’animale selvatico mentre era nei pressi del ranch. Un altro giovane presente sul posto ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme. I ranger, allertati tempestivamente, si sono messi alla ricerca della leonessa e poco dopo hanno ritrovato i resti della giovane vicino al fiume Mbagathi.

Attualmente, la leonessa non è stata ancora localizzata. Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per catturare l’animale, avendo predisposto trappole e inviato squadre di ricerca nella zona. Nel frattempo, l’area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori attacchi, come riportato dalla BBC.

Le autorità locali hanno sottolineato che, sebbene i conflitti tra leoni e esseri umani siano frequenti, soprattutto per questioni legate al bestiame, casi di attacchi mortali a persone sono rari. Si sta cercando di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. È noto che il Parco nazionale di Nairobi si trova a soli 10 chilometri dal centro città e, sebbene sia recintato su tre lati per impedire agli animali di avvicinarsi alle aree urbane, sembra che la leonessa sia riuscita a sfuggire.

Purtroppo, questo non è l’unico evento drammatico che ha colpito la regione in questi giorni. Il KWS ha anche riferito di un altro incidente mortale: un uomo di 54 anni è stato ucciso da un elefante vicino a Nyeri, circa 130 chilometri a nord di Nairobi. L’uomo è stato attaccato dall’elefante e non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.