Ragazza di 15 anni morta a Campobasso per sospetta intossicazione: perde la vita anche la madre, avevano mangiato pesce





Una tragedia ha colpito Campobasso, dove una ragazza di soli 15 anni è deceduta la notte scorsa presso l’ospedale Cardarelli. La giovane era stata ricoverata per una sospetta epatite fulminante, che potrebbe essere stata causata da un’intossicazione alimentare. Stando alle prime informazioni, la ragazza aveva accusato un malessere prolungato dopo aver consumato del pesce durante le festività natalizie. Le autorità sanitarie stanno attualmente conducendo accertamenti per determinare con esattezza le cause di questo tragico evento.





Purtroppo, poche ore dopo il decesso della figlia, anche la madre, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, ha perso la vita. La donna, originaria di Pietracatella, era ricoverata in condizioni critiche. Antonella, che lavorava insieme al marito, Gianni Di Vita, un commercialista di 55 anni ed ex sindaco di Pietracatella, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. È stata disposta l’autopsia su entrambi i corpi per chiarire le circostanze delle loro morti.

Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, la ragazza era stata dimessa dall’ospedale un paio di volte nei giorni successivi al 24 dicembre, a causa di una sospetta gastroenterite. Tuttavia, la situazione è precipitata rapidamente e la giovane è stata trasferita in rianimazione nella mattinata di ieri, a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo decesso è avvenuto in serata. Alcune indiscrezioni, non confermate, suggeriscono che anche i genitori avrebbero manifestato sintomi simili nei giorni successivi alla Vigilia di Natale, dopo aver consumato un pasto a base di cozze.

In seguito alla tragedia, è stato sequestrato del cibo che si trovava nell’abitazione della famiglia per consentire le indagini necessarie. È emerso che anche il padre della ragazza, Gianni Di Vita, ha mostrato segni di miglioramento, ma si sta valutando un possibile trasferimento allo Spallanzani di Roma. La sorella 18enne della vittima, invece, non ha manifestato alcun sintomo.

La studentessa deceduta viveva a Pietracatella e frequentava il liceo classico nel capoluogo molisano, Campobasso. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, con il sindaco attuale, Antonio Tommasone, che ha dichiarato: “Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia senza parole. Il paese è incredulo di fronte a una tragedia tale, esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità alla famiglia”. In segno di rispetto, tutti gli eventi natalizi programmati per oggi e nei prossimi giorni sono stati annullati.

Le indagini proseguono per chiarire le cause di questa drammatica situazione. Le autorità sanitarie stanno esaminando i campioni di cibo sequestrati e le cartelle cliniche della famiglia per cercare di comprendere meglio cosa sia accaduto. La comunità di Pietracatella si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, cercando di trovare risposte a una tragedia che ha colpito in modo così improvviso e devastante.

Il caso ha sollevato preoccupazioni più ampie riguardo alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica, con la speranza che simili incidenti possano essere evitati in futuro. La morte di una giovane vita e di sua madre ha scosso le fondamenta di una comunità già provata dalle difficoltà del periodo. Le autorità locali sono impegnate a garantire che venga fatta chiarezza su quanto accaduto, affinché si possa prevenire il ripetersi di simili tragedie.



