Ragazza di 16 anni scomparsa a Padova: Sofia avvistata per l’ultima volta alla stazione di Venezia Santa Lucia

È un momento di grande preoccupazione per i familiari di Sofia, una ragazza di 16 anni che è scomparsa da Montagnana, in provincia di Padova, dalle 8.40 di ieri, lunedì 24 febbraio. La giovane ha fatto sentire la sua voce poche ore dopo, intorno alle 9.20, utilizzando un cellulare che non le appartiene. Da quel momento, però, la famiglia non ha più ricevuto notizie di lei.





Sofia è seguita da una comunità di recupero situata a Mogliano Veneto. Secondo un appello pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Montagnana, la 16enne è stata avvistata per l’ultima volta presso la stazione dei treni di Venezia Santa Lucia. Questo dettaglio ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra i suoi cari e la comunità locale, che si sono mobilitati per cercarla.

Nel post condiviso dal Comune, si specifica che Sofia non ha con sé il telefono, né documenti o denaro. Per facilitare le ricerche, è stato diffuso un identikit della ragazza. Sofia è alta circa 1,70 metri e al momento della scomparsa indossava scarpe bianche Nike usurate, pantaloni neri e un bomber nero. I suoi capelli erano raccolti, un dettaglio che potrebbe aiutare nei riconoscimenti.

Il messaggio del Comune di Montagnana invita chiunque abbia informazioni a contattare i Carabinieri o i numeri di telefono forniti: 3491698363 (madre), 3406425353 (padre) e 3284240170 (educatrice della comunità). “Chiediamo massima attenzione e condivisione”, si legge nel comunicato, evidenziando l’urgenza della situazione.

Le autorità locali, insieme alla polizia e a gruppi di volontari, hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciare Sofia. I controlli sono stati intensificati nella zona della stazione ferroviaria di Venezia e si sta cercando di ricostruire gli spostamenti della ragazza. La comunità si è attivata per diffondere informazioni e supportare le ricerche, nella speranza di riportare Sofia a casa sana e salva.

La scomparsa di una giovane come Sofia ha destato grande allerta non solo tra i familiari, ma anche tra i residenti di Montagnana e nelle aree circostanti. La notizia è stata condivisa rapidamente sui social media, con molti utenti che hanno espresso solidarietà e preoccupazione. I familiari, visibilmente angosciati, hanno ricevuto supporto da amici e conoscenti, che si sono uniti all’appello per il suo ritrovamento.

Le indagini continuano e le autorità stanno esaminando tutte le piste possibili. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale in queste situazioni, dove ogni dettaglio può rivelarsi cruciale per il ritrovamento della persona scomparsa. Gli appelli alla popolazione sono essenziali per raccogliere informazioni utili e per mantenere alta l’attenzione sulla questione.

In situazioni come queste, il tempo è un fattore critico. Le ricerche di Sofia sono state avviate con urgenza, e ogni ora che passa aumenta la necessità di attivare ulteriori risorse e strategie. La comunità di Montagnana e le autorità locali sono unite nel tentativo di riportare a casa la giovane, facendo leva sulla solidarietà e sull’impegno collettivo.