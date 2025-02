Ragazza di 17 anni muore dopo l’attacco di uno squalo al largo di una celebre spiaggia in Australia

Un drammatico attacco di squalo ha causato la morte di una donna a Woorim Beach, segnando una tragica fatalità sulla costa sud-orientale del Queensland, Australia.





Martedì pomeriggio, una tragedia ha colpito Woorim Beach, una delle spiagge più popolari della zona, sull’isola di Bribie, al largo della costa sud-orientale del Queensland. Una donna, mentre nuotava a largo, è stata attaccata da uno squalo, riportando ferite catastrofiche che non le hanno lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto verso le 16:45 ora locale, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per soccorrere la vittima. Nonostante i tempestivi interventi, la donna non è sopravvissuta. Le ferite gravi alla parte superiore del braccio e al corpo sono state fatali, e non è stato possibile rianimarla sul posto.

L’attacco è avvenuto in una zona dove recentemente si erano registrati numerosi avvistamenti di squali, tanto che i bagnini e le autorità avevano intensificato le misure di sicurezza, tra cui l’uso di droni per monitorare la situazione. Woorim Beach è una meta molto frequentata, soprattutto dai surfisti e dai campeggiatori che si recano a godere delle acque cristalline e delle onde.

La tragedia ha scosso la comunità locale, con il consigliere di Moreton Bay, Mark Booth, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima, scrivendo sui social: “Abbiamo il cuore spezzato per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento inimmaginabile. Possano trovare forza e conforto nel sostegno dei loro cari e della comunità.”

Non è ancora chiaro quale specie di squalo abbia causato l’attacco, e le indagini sono in corso. La polizia ha annunciato che verrà redatto un rapporto medico-legale. Questo è l’attacco mortale di squalo più grave registrato nella regione di Greater Brisbane dal 2006, quando una giovane donna di 21 anni, Sarah Whiley, perse la vita sull’isola di North Stradbroke.

L’incidente avviene a poche settimane dalla morte di Luke Walford, un uomo attaccato da uno squalo a Humpy Island, vicino a Rockhampton, segnando una serie di attacchi nella regione. Secondo il Australian Shark-Incident Database, in media si registrano 20 attacchi di squalo all’anno in Australia, con un numero crescente di feriti.

La comunità e i turisti della zona sono rimasti scioccati da questa tragedia, che riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle acque australiane, particolarmente nelle zone frequentate da squali.