Ragazza di 17 anni perde la vita sul traghetto nel porto di Napoli: era in viaggio scolastico

Una studentessa di 17 anni originaria della Toscana è deceduta a bordo di un traghetto nel Porto di Napoli. Secondo le prime informazioni, la giovane si trovava in gita con la sua classe sulla nave Napoli-Palermo, partita dal capoluogo campano, quando ha accusato un malore nella sua cabina. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e il personale del 118, giunto dalla terraferma, ha tentato di rianimarla, ma purtroppo senza successo. La Capitaneria di Porto di Napoli sta attualmente indagando sull’incidente, intervenuta con una motovedetta della Guardia Costiera.





Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima era una studentessa del quarto anno di indirizzo informatico dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, in Toscana. La giovane era arrivata a Napoli il giorno precedente e si era imbarcata sul traghetto insieme ai compagni per dirigersi verso Palermo, in Sicilia. Nella serata di ieri, dopo essere tornata nella sua cabina, si sarebbe sentita male e si sarebbe accasciata al suolo. I compagni di classe, accortisi della situazione, hanno cercato di aiutarla e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il traghetto si trovava al largo della costa napoletana quando è avvenuto l’incidente. Dopo che è stato dato l’allarme, sono intervenuti la motovedetta della Guardia Costiera e il personale del 118, che ha inviato a bordo un medico. Nonostante i tentativi disperati di salvare la vita alla ragazza, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo. La salma è stata successivamente trasportata all’obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, in attesa di un eventuale esame autoptico.

A seguito dell’accaduto, la gita scolastica è stata annullata. Gli studenti, appena possibile, avranno modo di tornare a casa non appena troveranno un imbarco da Palermo. La notizia ha suscitato grande tristezza e preoccupazione tra i compagni di classe e il personale scolastico, che non si aspettavano un simile epilogo durante un viaggio che avrebbe dovuto essere un momento di svago e apprendimento.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla morte della giovane. È fondamentale comprendere se ci siano state eventuali negligenze o fattori che abbiano contribuito al malore. La Capitaneria di Porto di Napoli ha avviato un’inchiesta per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fare chiarezza sulla vicenda.

L’incidente ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza a bordo delle navi e sulle procedure di emergenza in caso di malore di un passeggero. È importante che le compagnie di navigazione garantiscano un adeguato supporto sanitario per i viaggiatori, specialmente in situazioni in cui si trovano a distanza dalla terraferma.

La comunità scolastica dell’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto è in lutto per la perdita della giovane studentessa, che era molto apprezzata dai compagni e dai docenti. Le autorità scolastiche hanno offerto supporto psicologico a tutti gli studenti coinvolti, per aiutarli a elaborare il trauma di quanto accaduto.