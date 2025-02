Ragazzi italiani in viaggio trovano una busta con migliaia di euro e la riconsegnano: “Un modello per tutti”

Un gesto di grande onestà ha colpito la comunità di Feltre, in provincia di Belluno, grazie a un gruppo di studenti del Liceo Dal Piaz. Durante una gita scolastica in Grecia, quindici giorni fa, i ragazzi hanno trovato una busta contenente una somma di denaro significativa. Mentre si trovavano davanti a uno sportello bancomat nella centrale piazza Syntagma di Atene, hanno notato prima una banconota da cento euro a terra e poi la busta, che inizialmente sembrava contenere 97mila euro, ma che in realtà conteneva circa 4mila euro.





Dopo la sorpresa iniziale, gli studenti hanno avvertito l’insegnante accompagnatore, e insieme hanno contattato la guida turistica per informare le autorità locali. La polizia greca, visibilmente colpita dal gesto dei ragazzi, ha preso in custodia il denaro, esprimendo gratitudine per la loro onestà. Gli studenti hanno poi proseguito la loro gita, portando con sé un’esperienza memorabile.

Il gesto è stato ampiamente elogiato dal preside e dalle autorità locali. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha affermato: “Un grande esempio di onestà e altruismo. I ragazzi hanno subito chiamato la loro professoressa e consegnato il denaro alla polizia locale, dimostrando ancora una volta il grande valore dei giovani in un periodo storico nel quale si tende a concentrarsi solo sugli episodi negativi che li coinvolgono”.

Anche il dirigente scolastico ha sottolineato l’importanza dell’azione degli studenti, definendola “un gesto significativo e un comportamento ammirevole”. Ha aggiunto che l’atteggiamento di grande maturità dimostrato dai ragazzi è da considerare un esempio di giustizia e correttezza. Il senatore bellunese Luca De Carlo ha commentato: “Il loro gesto è stato un esempio di giustizia, correttezza e umanità; un’azione di straordinaria normalità che ha rimarcato i valori di questi ragazzi”. Ha anche evidenziato l’impegno della scuola nel promuovere la solidarietà e l’inclusione, sottolineando come i giovani siano ancora portatori di sani valori.