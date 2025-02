Ragazzina di 12 anni confida alla nonna di aver subito abusi dal padre: la madre complice

Una vicenda drammatica di abusi familiari: il padre condannato a 10 anni, la madre complice ai domiciliari. La bambina è finalmente al sicuro.





Un caso di violenza familiare ha scosso profondamente la città di Firenze, lasciando tutti senza parole. Una bambina di 12 anni ha trovato il coraggio di raccontare alla donna che tra il 2021 e il 2022 sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte del padre. La donna, senza esitazioni, si è recata in Procura per denunciare l’uomo. Da quel momento sono iniziate le indagini che hanno portato a una sentenza di primo grado: il padre, un uomo di 42 anni, è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale su minore e violenza privata.

La piccola, che si è costituita parte civile nel processo, riceverà un risarcimento per i danni subiti.

La madre complice e il tentativo di espatrio

Non meno inquietante è il ruolo della madre della bambina, che si sarebbe rivelata una complice attiva del marito. Le indagini hanno rivelato che, nel corso del 2023, quando le autorità avevano avviato gli accertamenti sull’uomo, questi avrebbe cercato di far tornare la figlia in Asia, luogo d’origine della famiglia. Il piano era stato orchestrato con la complicità della madre, nonostante i servizi sociali avessero già informato la donna sui sospetti riguardanti il marito.

La coppia aveva persino acquistato i biglietti aerei, ma le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando l’espatrio della bambina e mettendola al sicuro.

Le condanne e la situazione attuale

Dopo un processo rapido ma accurato, il 42enne è stato condannato a 10 anni di carcere, dove dovrà scontare la sua pena. La madre, invece, è stata posta agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nella vicenda.

Nel frattempo, la bambina è stata immediatamente allontanata dai genitori e affidata alle autorità competenti per garantirle un futuro più sereno e sicuro.