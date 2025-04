Rapina shock in villa: il cane di famiglia lanciato nel vuoto dai ladri muore per lo spavento

Una rapina sconvolgente si è consumata nella notte tra giovedì 3 aprile e venerdì 4 nella villa di Alberto Di Pietro, noto imprenditore della catena di pizzerie Alberto’s. L’abitazione, situata a Torrimpietra, è stata presa di mira da tre ladri armati e a volto coperto, che hanno fatto irruzione intorno alle tre del mattino. All’interno si trovavano l’imprenditore, la moglie e le due figlie di 17 e 20 anni, che sono state immobilizzate con fascette di plastica.





I malviventi, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, si sono diretti verso le camere da letto. Ad accorgersi della loro presenza è stato proprio Di Pietro, svegliato dall’abbaiare del cane di famiglia, un anziano chihuahua. L’uomo si è trovato faccia a faccia con uno dei ladri, che gli ha puntato una pistola per intimidirlo. I criminali hanno poi legato tutti i presenti, mettendo a soqquadro la villa in cerca di una cassaforte, che però non era presente.

Per liberarsi del cagnolino, che continuava ad abbaiare, i ladri hanno compiuto un gesto crudele: lo hanno lanciato fuori dalla finestra, al di là della recinzione della casa. Il piccolo animale, terrorizzato, è morto poco dopo per un infarto, probabilmente causato dallo spavento. Una volta fuggiti con un bottino di circa mille euro in contanti e una borsa di marca Louis Vuitton, Di Pietro è riuscito a liberarsi dalle fascette e ha scoperto la tragica fine del suo cane.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili per risalire all’auto utilizzata dai ladri per la fuga.

La rapina ha suscitato grande sgomento, non solo per la violenza subita dalla famiglia di Di Pietro, ma anche per il gesto crudele nei confronti dell’animale domestico. L’imprenditore, noto per essersi classificato al terzo posto ai campionati mondiali di pizza nel 2022, ha dichiarato di essere rimasto profondamente scosso dall’accaduto.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona. Non lontano dalla villa di Di Pietro, infatti, nei mesi scorsi è stata presa di mira anche l’abitazione di Maria Sole Agnelli, vittima di un’altra rapina. Gli inquirenti stanno valutando possibili collegamenti tra i due episodi e lavorano per identificare la banda responsabile.