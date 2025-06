Raz Degan ha raccontato la sua esperienza di digiuno di dieci giorni, esprimendo gioia e benessere grazie a questa pratica di purificazione

L’attore Raz Degan ha recentemente condiviso un video in cui appare visibilmente euforico, indossando occhiali da sole e un cappello mentre si trova nelle campagne pugliesi. Nel suo messaggio, Degan ha rivelato di aver intrapreso un digiuno di dieci giorni, durante il quale ha bevuto solo acqua. Questa esperienza, secondo le sue parole, gli ha permesso di depurarsi e recuperare energia. L’attore, con un accento italo-americano, ha parlato della gioia che prova, affermando: “So che sembra che sono andato fuori di testa ma la verità è di gioia, è la gioia di sentirti vivo”.





Nel video, Degan spiega che il digiuno ha effetti positivi sulla salute, contribuendo a mantenere giovane il corpo e a pulire l’intestino. “Oggi voglio parlare di una cosa che si chiama digiuno che ti fa molto bene alla salute, ti tiene giovane e mantiene l’intestino pulito”, ha affermato. L’attore ha anche sottolineato come il digiuno possa essere visto come un inizio di una nuova stagione nella vita. “Vuol dire anche un pensiero pulito”, ha aggiunto, enfatizzando l’importanza di questo approccio.

Raz Degan ha sfidato le convinzioni comuni riguardo al digiuno, rispondendo a chi sostiene di non poter vivere senza il cibo abituale. “So cosa si dice: ‘Non è possibile, se non mangerò la mia pasta morirò. Se non prenderò il mio caffè alla mattina non riesco ad accendere sto motore’”, ha detto. Tuttavia, ha insistito nel dire che esiste una “novità che è stata nascosta da 4.000 anni, si chiama salute”.

L’attore ha messo in risalto la bellezza della natura circostante, affermando: “Guardate intorno a me, sono in un paradiso. Per quello io ve lo dico, provatelo, fate un digiuno, lasciate andare tutte le tentazioni del mondo e fate un’esperienza completamente rigioventù”. Le sue parole trasmettono un forte messaggio di connessione con la natura e di ricerca di un benessere profondo.

Nonostante il suo entusiasmo, alcuni commentatori hanno sollevato dubbi sulla sua esperienza, scherzando sul fatto che potesse aver bevuto qualcosa di diverso dall’acqua. “Sicuro che fosse acqua e non whisky?”, ha chiesto qualcuno, evidenziando la percezione di eccentricità che circonda le affermazioni di Degan.

Inoltre, l’attore ha annunciato l’intenzione di ripetere l’esperienza del digiuno, ma con un approccio meno rigoroso. Ha rivelato di pianificare un “mini-reset” di tre giorni a luglio, promettendo che sarà meno estremo rispetto ai dieci giorni precedenti.

Il digiuno, come pratica, è stato oggetto di dibattito per secoli, con molti che sostengono i suoi benefici e altri che mettono in guardia sui rischi. Raz Degan, con la sua personalità carismatica e il suo approccio diretto, ha scelto di condividere la sua esperienza personale, sperando di ispirare altri a esplorare questa forma di purificazione.

La sua testimonianza mette in luce un aspetto interessante della cultura contemporanea, dove le pratiche di digiuno e detox stanno guadagnando popolarità tra coloro che cercano un modo per migliorare il proprio benessere fisico e mentale. Attraverso il suo video, Degan ha cercato di comunicare un messaggio di positività e vitalità, invitando gli spettatori a considerare il digiuno come un’opzione per rinnovare il corpo e lo spirito.