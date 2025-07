Rebecca Ruffinengo, hostess di volo torinese, è al centro delle attenzioni di Temptation Island 2025 dopo il bacio con Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile.

La partecipazione di Rebecca Ruffinengo a Temptation Island 2025 ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per il suo coinvolgimento con Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile. Originaria di Torino, Rebecca ha 22 anni e lavora come hostess di volo. Nel video di presentazione del programma, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita quotidiana e delle sue passioni. “Viaggio tanto, ma viaggio di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall’aereo. Noi sbarchiamo e imbarchiamo di continuo e torniamo a casa”, ha spiegato. Tra le sue attività preferite ci sono la cucina e il tempo trascorso con i suoi cani, che sono numerosi grazie al lavoro di sua madre come allevatrice.





Rebecca si descrive come una persona determinata e apprezza particolarmente i suoi occhi dal punto di vista estetico. Sul futuro ha dichiarato: “Tra dieci anni mi immagino come una donna realizzata, ma il bello della vita è proprio il fatto che non possiamo saperlo”. Su Instagram utilizza l’account privato “rebeccaruffinengo”, che conta attualmente oltre 1600 follower.

Il nome di Rebecca è diventato uno dei più discussi del reality dopo il bacio con Simone Margagliotti nella puntata del 23 luglio. Simone, che partecipa al programma insieme alla fidanzata Sonia Barrile, ha ammesso di avere dubbi sui suoi sentimenti. Durante il suo percorso nel reality, ha confessato di aver tradito Sonia in passato, facilitato dal suo lavoro di personal trainer. Il ragazzo si era inizialmente avvicinato alla tentatrice Eva Giusti, ma successivamente ha mostrato interesse per Rebecca, dichiarando di provare attrazione sia fisica che mentale nei suoi confronti.

Il momento del bacio tra Simone e Rebecca è stato ripreso dalle telecamere del programma e mostrato a Sonia. La reazione della ragazza è stata immediata: dopo aver visto i filmati, ha richiesto un falò di confronto per chiarire la situazione. La relazione tra Simone e Sonia è stata messa a dura prova da questo episodio, che ha sollevato numerosi interrogativi sulla loro capacità di superare le difficoltà.

Rebecca Ruffinengo ha saputo attirare l’attenzione non solo per la sua bellezza e il suo carattere determinato, ma anche per il ruolo centrale che ha assunto nel percorso di Simone Margagliotti all’interno del programma. Il reality, che da anni mette alla prova le relazioni di coppia, continua a generare dinamiche complesse e momenti carichi di tensione.

La vicenda ha acceso un dibattito tra i fan del programma, che si sono divisi tra chi critica l’atteggiamento di Simone e chi invece comprende i suoi dubbi. Il falò di confronto richiesto da Sonia potrebbe rappresentare un punto di svolta per la coppia, ma resta da vedere se riusciranno a superare questa crisi o se decideranno di separarsi.

Nel frattempo, Rebecca prosegue il suo percorso nel reality senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sul bacio o sul rapporto con Simone. La giovane torinese sembra concentrata sul suo ruolo all’interno del programma, mantenendo un profilo discreto sui social media.

Temptation Island 2025 si conferma ancora una volta un terreno fertile per emozioni forti e colpi di scena, con protagonisti che mettono in discussione le loro relazioni e affrontano sfide personali. La storia tra Rebecca Ruffinengo, Simone Margagliotti e Sonia Barrile rappresenta solo una delle tante dinamiche che stanno appassionando il pubblico in questa edizione.