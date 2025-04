Recentemente ho incontrato il mio ex fidanzato e ho scoperto la verità sul motivo per cui mi lasciò il giorno del nostro matrimonio.

Sono sposata con Leo da quattordici anni. È un marito premuroso e un padre affettuoso. Tuttavia, uno dei giorni più dolorosi della mia vita resta quello in cui il mio primo matrimonio, con un altro uomo, non fu mai celebrato.





Prima di Leo, ero fidanzata con Oscar. Condividevamo sogni e progetti, e quando accettai la sua proposta, tutti i nostri amici gioirono con noi… tranne Leo, che all’epoca era il migliore amico di Oscar.

Un giorno, ai piedi di una scala, Leo mi bloccò con il volto serio: — Non sposarlo. — Cosa? — Non è l’uomo che meriti. — Esageri, Leo. Perché ti intrometti? — Perché lo conosco: pensa solo a sé. Un giorno ti tradirà.

Risi, pensando fosse solo gelosia o uno scherzo di cattivo gusto.

I giorni precedenti il matrimonio furono frenetici: avevo scelto l’abito, le scarpe, i gioielli. Tutto doveva essere perfetto.

Ma il giorno delle nozze Oscar non si presentò. Il mio telefono restava muto, gli invitati si guardavano preoccupati… finché arrivò Leo.

— Dov’è Oscar? chiesi, con voce tremante. — Non verrà. — Come? — È partito. Ti ha lasciata.

Caddi a terra, distrutta. Oscar non mi telefonò nemmeno per spiegarsi. Sparì. Più tardi venni a sapere che si era trasferito in un’altra città, dal padre.

Un anno dopo, mi sposai con Leo. Insieme costruimmo una casa e mettemmo su famiglia: abbiamo due figlie meravigliose. Leo è un uomo d’affari di successo, un marito amorevole, un padre presente.

Ma di recente, tornando nella mia città natale per visitare il cimitero di famiglia, l’ho rivisto: Oscar.

— Allora, sei felice con Leo? mi chiese con un sorriso amaro. — Di cosa stai parlando? Sei stato tu ad abbandonarmi il giorno del matrimonio! — Perché Leo mi raccontò tutto. — Cosa? — Le tue infedeltà.

Sentii il cuore fermarsi. — È una bugia! Non ti ho mai tradito! Oscar sorrise appena. — Forse… Ma Leo era convinto del contrario.

Tornata a casa, ancora scossa, raccontai tutto a Leo. — Dimmi la verità. Sei stato tu a mentire a Oscar per farlo andare via? Leo restò in silenzio, poi sospirò: — Sapevo che dovevi stare con me. Non potevo permettere a Oscar di rovinarti la vita.

Rimasi senza parole. L’uomo che amo mi ha salvata… o mi ha tradita?

Ora non so come perdonare. Posso davvero continuare a vivere accanto a Leo, sapendo che ha cambiato il mio destino con una menzogna?