Regionali in Campania, arriva il sostegno più inatteso: un video social ribalta le previsioni di voto





Il mondo dei social media e quello della politica si intrecciano nuovamente, dando vita a un caso che sta sollevando molte discussioni. Rita De Crescenzo, una nota influencer di Napoli con oltre due milioni di follower, ha pubblicamente dichiarato il suo sostegno a un partito politico in vista delle prossime elezioni regionali. L’annuncio è avvenuto tramite un video che ha rapidamente guadagnato visibilità e ha acceso il dibattito tra sostenitori, critici e osservatori della scena politica italiana.





Nel video, De Crescenzo non si limita a esprimere la sua preferenza elettorale, ma fa anche un passo ulteriore, offrendo di accompagnare i suoi follower alle urne. “Cominciate a preparare le schede elettorali, se volete votare io vi do una mano e vi accompagno pure”, afferma, invitando i suoi seguaci a sostenere “persone serie”. Questo gesto ha avuto un impatto significativo, soprattutto considerando il passato controverso dell’influencer e i recenti problemi legali che l’hanno coinvolta.

Il sostegno di Rita De Crescenzo è rivolto a Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Nel video, la tiktoker dichiara: “Sono persone serie, da tanti anni in politica. Io mi sono schierata con questi signori”. La sua dichiarazione arriva in un momento cruciale, a pochi giorni dalla candidatura di Pasquale Di Fenza, ex membro di Azione, ora in corsa con Forza Italia. Di Fenza era già stato al centro di polemiche in passato, in particolare per un video registrato con De Crescenzo e Angelo Napolitano, un imprenditore coinvolto in un’indagine della Guardia di Finanza. Questo filmato aveva già portato all’espulsione di Di Fenza dal suo precedente partito.

Nel suo messaggio, Rita De Crescenzo menziona Berlusconi come un modello di riferimento, affermando: “Vi ricordate la buonanima del dottor Silvio Berlusconi? Avete mai visto che qualche azienda falliva?”. Prosegue con considerazioni su temi di rilevanza sociale, come il reddito di cittadinanza e la sanità: “Il reddito va dato a chi vuole imparare un mestiere, non a chi resta sul divano”, aggiungendo che “gli ospedali devono funzionare, non possiamo aspettare mesi per una tac”.

Le dichiarazioni di De Crescenzo hanno immediatamente suscitato reazioni nel panorama politico. Michele Tarantino, segretario regionale del Partito Socialista Italiano, ha chiesto chiarimenti al coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, sottolineando l’importanza di “più coraggio e chiarezza”. “Nulla contro le persone – ha affermato Tarantino – ma chi rappresenta un partito deve farsi promotore di legalità e trasparenza”.

Nel frattempo, il video di Rita De Crescenzo continua a circolare sui social, alimentando discussioni e ironie, ma anche interrogativi sul legame tra popolarità online e consenso politico. La situazione ha messo in luce la crescente influenza degli influencer nel dibattito politico, sollevando interrogativi su come la loro visibilità possa influenzare le scelte elettorali degli utenti.

Il caso di De Crescenzo è emblematico di un fenomeno sempre più diffuso, in cui i social media giocano un ruolo cruciale nel plasmare l’opinione pubblica e nel mobilitare gli elettori. La sua scelta di schierarsi apertamente con un partito politico non è solo un atto personale, ma rappresenta anche un tentativo di utilizzare la propria piattaforma per orientare le decisioni dei suoi follower.



