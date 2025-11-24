Regionali, Renzi a valanga: “Non ci rimetti piede”, stoccata feroce a Giorgia Meloni





Ecco i risultati delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. Un test amministrativo, ma soprattutto politico. La fine di un’epoca, con le regole sul terzo mandato che hanno fatto uscire (parzialmente) di scena i presidenti di Regione uscenti Luca Zaia (della Lega), Vincenzo De Luca e Michele Emiliano (del Pd). Alte le probabilità che le tornate elettorali 2025 finiscano sul 3-3 (Veneto, Marche e Calabria alla maggioranza; Toscana, Campania e Puglia alle opposizioni) rende evidente come la “spallata al governo” auspicata da Elly Schlein sia di fatto già fallita.





In Veneto è arrivata l’annunciata vittoria del leghista Alberto Stefani contro lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. In Campania Roberto Fico, ex presidente della Camera del M5s espressione del campo largo si impone su Edmondo Cirielli del centrodestra. In Puglia: Antonio Decaro, europarlamentare Pd ed ex sindaco di Bari, prende il posto di Emiliano dopo la sfida con Luigi Lobuono (già presidente della Fiera del Levante).

Renzi attacca Giorgia Meloni

“Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative. I risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E questa alternativa, quando è unita, vince. Da domattina Giorgia Meloni proverà a cambiare la legge elettorale. Perché con questa legge elettorale lei a Palazzo Chigi non ci rimette più piede”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

Taruffi (Pd): “Alternativa c’è, partita per il 2027 è aperta”

“Ha perso il governo, non ci sono discussioni, ha vinto il campo largo, un’idea di alternativa”. Lo ha detto il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, intervistato a La 7, commentando il complesso dei voti alle regionali. “L’alternativa c’è, la partita per le politiche è aperta”.

Foti: ‘Alle regionali confermate le coalizioni di governo’

“Sono confermate nelle regioni la formazione politica uscente e quindi il governo che è uscente e anche entrate”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, ministro agli Affari europei, Pnrr e Politiche di Coeasione, a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, presso la Triennale di Milano, commentando a caldo gli exit poll per le regionali in Veneto, Campania e Puglia.



