Resort da favola a Bali per Elisabetta Gregoraci: immerso nella giungla, oltre 10mila euro a notte

La struttura scelta per il soggiorno è una delle più rinomate di tutta Bali. Si tratta dell’Hanging Gardens of Bali, un resort di lusso situato a nord di Ubud, che sorge letteralmente nel cuore della foresta tropicale e offre viste spettacolari sul fiume Ayung e sul tempio di Dalem Segara. L’albergo è composto da 40 ville private, tutte progettate per fondersi armoniosamente con l’ambiente circostante.

In una delle sue prime stories pubblicate dall’Indonesia, Gregoraci ha scritto: “Ciao Bali, un panorama che lascia già senza fiato. Qui tutto è pensato per rispettare e integrarsi con la natura: il legno e le amache non chiudono lo spazio, ma ti fanno sentire davvero parte della foresta tropicale”. A catturare l’attenzione dei follower è stata anche l’altalena sospesa nella giungla, attrazione molto popolare sull’isola, già mostrata da altre celebrità come Chanel Totti.

Il resort offre diverse tipologie di sistemazioni, tutte caratterizzate da piscine a sfioro private e arredi che mescolano lo stile tradizionale balinese con dettagli di design contemporaneo. L’elemento dominante è la natura: grandi vetrate e terrazze panoramiche lasciano entrare la luce e il verde della foresta, regalando agli ospiti un senso di pace e isolamento dal ritmo frenetico della vita urbana.

I prezzi delle ville variano notevolmente in base alla tipologia scelta. La soluzione più accessibile è una villa con piscina affacciata sul fiume, che costa circa 900 euro a notte. Salendo di categoria, la villa con giardino supera i 1.400 euro, mentre l’alloggio più esclusivo, denominato The Hidden Place, può arrivare a quasi 14.000 euro a notte. Quest’ultima sistemazione dispone di ingresso indipendente, tre camere da letto, sei bagni e servizi extra pensati per garantire privacy e comfort assoluto.

Oltre alle sistemazioni di lusso, l’Hanging Gardens of Bali offre esperienze che combinano avventura e relax. Gli ospiti possono usufruire di una spa immersa nella natura, di piscine a più livelli costruite tra i boschi e di percorsi dedicati alla scoperta della cultura locale. Non mancano attività outdoor, escursioni nella giungla e la possibilità di ammirare i tramonti dall’alto delle terrazze panoramiche.

Il viaggio a Bali di Elisabetta Gregoraci si inserisce nel solco delle sue estati dedicate alla scoperta di mete esclusive. Negli anni precedenti, la conduttrice aveva trascorso parte delle vacanze in Kenya, nel resort gestito dall’ex marito Flavio Briatore, e in Costa Smeralda. Questa volta, però, ha scelto di spingersi fino all’Indonesia, condividendo con i fan immagini e racconti che hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Il soggiorno della showgirl sottolinea ancora una volta l’attenzione crescente verso l’Asia come meta di lusso. Bali, in particolare, si conferma destinazione privilegiata per chi cerca un mix di spiritualità, natura incontaminata e strutture alberghiere di altissimo livello. La scelta di Gregoraci di alloggiare in una delle strutture più iconiche dell’isola non è passata inosservata e ha contribuito a generare curiosità sui costi e sui servizi offerti.

In un’estate caratterizzata da numerosi spostamenti internazionali, Elisabetta Gregoraci aggiunge così un nuovo capitolo alle sue esperienze di viaggio, scegliendo una meta che unisce avventura e lusso. Il soggiorno all’Hanging Gardens of Bali, tra piscine sospese, altalene nella giungla e panorami mozzafiato, si conferma come una delle esperienze più esclusive e suggestive della stagione.

