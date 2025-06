Riccardo Montolivo attacca Gattuso: “Non gode della mia stima”

Riccardo Montolivo non ha usato mezzi termini su Gennaro Gattuso, designato a breve CT dell’Italia: “Non gode della mia stima”, dichiara con tono gelido.





Ora l’attenzione è rivolta ai loro contrasti del passato al Milan.

Riccardo Montolivo, intervenuto nella trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha espresso un giudizio netto su Gennaro Gattuso, nominato nei giorni scorsi commissario tecnico della Nazionale azzurra: “Diciamo che Gattuso non è una persona che gode della mia stima”, ha detto, aggiungendo tuttavia: “però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta ai Mondiali sarebbe straziante” .

Il commento ha creato un momento di tensione in studio, sorprendendo i presenti per la chiarezza e la durezza dell’attacco. Montolivo, ormai lontano dalla carriera da giocatore, ha mantenuto il tono professionale e distaccato, senza cadere in attacchi personali, pur lasciando trasparire un rapporto difficile con l’ex allenatore rossonero.

Il motivo di questo distacco risale all’esperienza comune al Milan durante la stagione 2018–2019, quando Montolivo fu escluso dalla rosa da Gattuso e lasciò il club al termine del contratto, nonostante fosse ancora in forma. Lo stesso Montolivo aveva denunciato pratiche scorrette in un’intervista su DAZN: “Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede” .

Anche il suo agente, Giovanni Branchini, già nel 2018, criticò duramente Gattuso affermando che avesse “oltrepassato i limiti della logica” . Montolivo ha confermato durante l’intervista: “Anche a me è capitato di finire fuori rosa… Ho trovato un allenatore scorretto…” .

La posizione assume particolare rilievo proprio ora, con Gattuso già informato e pronto ad annunciare lo staff tecnico per guidare l’Italia. Nel suo entourage dovrebbero esserci ex compagni di Nazionale mondiale come Marco Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta ed eventualmente Leonardo Bonucci, pronto a lasciare l’Under‑20 per unirsi alla squadra maggiore .

La FIGC dovrebbe ufficializzare la nomina già all’inizio della prossima settimana, evitando ogni forma di comunicazione diretta con Montolivo circa i loro dissapori, preferendo mantenere il focus sull’obiettivo principale: la qualificazione ai Mondiali.

In conclusione, Montolivo non ha risparmiato parole dure verso il suo ex tecnico, esprimendo tuttavia la speranza per il bene dell’Italia. Una presa di posizione che getta ombre sul rapporto passato, ma che al contempo conferma la professionalità e l’obiettivo comune: evitare l’assenza della Nazionale a un’altra competizione iridata, un’eventualità che definisce «straziante».