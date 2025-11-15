“Ricordo bene cosa avevi detto” – In Campania scena esilarante: il compagno Fico zittito da una domanda inaspettata





Questa mattina, durante la presentazione dell’Agenda Giovani, documento elaborato dalle associazioni che sostengono la candidatura di Roberto Fico alle elezioni regionali, si sono verificate contestazioni.





La situazione si è intensificata quando Maria Di Napoli, candidata di 26 anni con Campania Popolare, si è avvicinata al palco e ha consegnato a Fico una statuetta raffigurante Vincenzo De Luca. “Gliela consegniamo per ricordarle quando dichiarò ‘Mai con De Luca’”, ha affermato.

A breve distanza, un gruppo di circa dieci giovani ha sollevato alcune fotografie che ritraggono un bacio tra Fico e De Luca, una citazione della celebre immagine di Brežnev e Honecker, per contestare l’alleanza tra l’ex Presidente della Camera e il governatore uscente.

“Dopo dieci anni di governo De Luca, questa regione meritava un’alternativa nelle politiche giovanili, sanitarie e dei trasporti. Abbiamo deciso di essere noi a offrirla, candidandoci nella lista di Campania Popolare”, ha aggiunto Maria Di Napoli.

Il movimento cinque stelle in Campania opera in modo indipendente? No, poiché il signor Fico viene messo in discussione da una giovane candidata di orientamento leggermente progressista. Qual è la situazione attuale? (VIDEO)

Ma il movimento cinque patacche in Campania corre da solo? No perché il povero fico secco viene asfaltato da una ragazza leggermente di sinistra!!

Ma come stanno messi? #Campania #regionalicampania #regionali #fico pic.twitter.com/ApVehI96oI — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) November 15, 2025



