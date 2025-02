Rientrata a casa prima del solito, la moglie ha accidentalmente sentito una conversazione tra suo marito e sua madre

Diana si è sempre sentita incredibilmente fortunata fin dalla nascita. Cresciuta in una famiglia di imprenditori, non le è mai mancato nulla. Dopo aver terminato la scuola, i suoi genitori l’hanno iscritta a una università prestigiosa e poi le hanno trovato lavoro nell’azienda di famiglia. Ovviamente, le hanno anche comprato un appartamento e una macchina subito dopo la scuola.





A ventidue anni, Diana ha incontrato Nicolò e se n’è innamorata follemente.

Lui era affascinante e non aveva problemi con l’altro sesso.

Tuttavia, per conquistare il cuore di Diana e farla diventare sua moglie, ha dovuto fare un bel po’ di fatica.

Tutto questo perché i suoi genitori non erano favorevoli a Nicolò. Non gli piaceva che a ventotto anni lavorasse come tassista, nonostante avesse una laurea in giurisprudenza.

Diana, con ogni mezzo possibile, è riuscita a convincere i suoi genitori a cambiare idea sul suo compagno.

Alla fine, i suoi genitori hanno accettato Nicolò come genero e hanno contribuito a organizzare e a pagare il matrimonio.

Come regalo, i genitori hanno comprato ai novelli sposi una villa in campagna e hanno accennato al fatto che si aspettavano presto dei nipoti.

Durante i tre anni di matrimonio, Diana non ha mai dubitato della sua scelta. Nicolò è sempre stato attento e premuroso nei suoi confronti, senza mai essere scontroso.

Tuttavia, per ragioni sue, non ha mai voluto lavorare nell’azienda di famiglia.

Nicolò preferiva lavorare come avvocato in una struttura pubblica, ma dopo soli due anni, si è dimesso.

Da allora e fino a oggi, ha cercato invano un nuovo lavoro e si è categoricamente rifiutato di lavorare con suo suocero.

Diana non ha mai messo pressione su suo marito né lo ha spinto a lavorare, perché grazie all’aiuto regolare dei suoi genitori, potevano continuare a vivere comodamente.

Diana aveva un buon rapporto con sua suocera, Caterina Danilovna.

La donna la visitava spesso e a volte anche rimaneva a dormire. La elogiava apertamente e cercava di farla piacere, quindi Diana non si aspettava nulla di male da parte sua.

Tornata dal lavoro un paio d’ore prima del solito, sentì delle voci provenire dal piano superiore.

Giudicando dalle voci, erano Nicolò e Caterina Danilovna. Diana salì silenziosamente le scale e vide suo marito in piedi sulla porta dell’armadio.

“Mamma, forse basta? Hai già provato i vestiti per un’ora,” disse Nicolò, scontento. Qualcosa di indistinto arrivò dalla profondità della stanza.

“Tesoro, cosa succede qui?” chiese curiosa Diana.

“Perché sei a casa così presto?” le chiese suo marito, sorpreso e contemporaneamente spaventato, ignorando la sua domanda.

“Papà ha organizzato un giorno libero anticipato per via di una riunione, non ho chiesto altro. E tu perché sei così agitato?” Diana chiese, avvicinandosi al marito.

Nicolò chiuse bruscamente la porta dell’armadio e cercò di condurre sua moglie al piano inferiore.

“Niente di speciale, sono solo sorpreso di vederti a casa così presto. Andiamo in cucina, ti preparo una deliziosa zuppa di formaggio,” balbettò il marito nervosamente.

Tuttavia, Diana si rese conto che suo marito stava nascondendo qualcosa e decise con fermezza di entrare nell’armadio.

Lì, vide Caterina Danilovna cercare di togliere il vestito da sera di Diana, che aveva la stessa taglia del suo.

“Tesoro, i tuoi vestiti sono così belli, non ho resistito a provarli,” disse tranquillamente la suocera, sorridendo dolcemente.

Diana rimase scioccata da ciò che stava accadendo e un po’ confusa, non sapendo come reagire a quanto appena visto.

“Quante volte provi i miei vestiti?” chiese sospettosa Diana.

Caterina Danilovna, fingendo che nulla fosse accaduto, cambiò rapidamente il suo vestito e tornò al suo.

Nicolò preferì non intervenire nella discussione e si recò in cucina a preparare la tavola.

“Volevo solo vedere come mi stava. Mi dispiace se ti ho offesa,” disse la suocera tranquillamente. “È così bello, sono sicura che tu lo indossi magnificamente. Quanto costa questo vestito?”

“Non lo so, me l’ha regalato mia madre. Spero che la prossima volta, se decidi di provare le mie cose, mi chieda prima il permesso,” disse Diana severamente.

“Certo, tesoro, non arrabbiarti con me, non volevo fare del male,” si lamentò Caterina Danilovna, correndo da suo figlio in cucina e lasciando Diana nell’armadio.

Diana cercò di calmarsi e cominciò a piegare i vestiti e a sistemare i completi sugli appendiabiti.

Quando raccolse i pantaloni blu scuro di suo marito, un foglio piegato cadde dalla tasca sul pavimento.

Diana si chinò, lo raccolse e lesse: “Buon anniversario del nostro incontro, amore mio! Grazie per la scorsa notte!”

La ragazza lesse il messaggio più volte, finché non le venne in mente che la scrittura non apparteneva né a lei né a suo marito.

Inoltre, lei e Nicolò non avevano mai festeggiato l’anniversario del loro incontro. In un primo momento, Diana voleva scendere da Nicolò per scoprire chi avesse scritto quella nota.

Tuttavia, dopo averci pensato su, Diana decise che sarebbe stato inutile. Se suo marito l’avesse tradita, sicuramente le avrebbe mentito e inventato una scusa sul momento.

La ragazza infilò la nota in tasca e scese. A quel punto, la suocera se n’era già andata, e Nicolò in cucina la stava aspettando.

La ragazza si sedette a mangiare con un’espressione imperturbabile. L’uomo non cercò di intrattenerla, vedendo l’espressione contrariata sul suo viso.

Pensava ingenuamente che sua moglie fosse arrabbiata per l’impudenza di Caterina Danilovna.

“Vado a incontrarmi con delle amiche,” disse tranquillamente dopo aver mangiato. “Non ti invito perché abbiamo deciso di incontrarci al bar, solo noi ragazze.”

Con queste parole, lasciò la casa e si infilò nella sua macchina. Diana si diresse verso la città, ma invece del bar, andò in un negozio di animali. Lì comprò un collare con un GPS.

Dopo averlo configurato e collegato al suo telefono, tornò a casa più tardi quella sera, quando Nicolò stava facendo il bagno.

La moglie decise che quello era il momento giusto per mettere in atto il suo piano. Prese le chiavi dell’auto di suo marito e nascose il collare nel bagagliaio.

I successivi due giorni trascorsero senza eventi particolari. Nicolò si comportò come al solito e non andò da nessuna parte.

Diana cominciò anche a pensare di aver esagerato per via di una nota insignificante.

Lunedì, con cuore tranquillo, andò al lavoro. Verso mezzogiorno, una notifica arrivò sul suo telefono: l’auto di suo marito aveva iniziato a muoversi.

Diana iniziò curiosamente a seguire i movimenti di Nicolò. Secondo il report del GPS, lui si era diretto prima verso un edificio residenziale, ci aveva trascorso circa un’ora, poi si era diretto verso un centro commerciale.

Ardendo dalla curiosità, Diana non resistette e scappò dal lavoro. Voleva scoprire cosa stesse facendo suo marito al centro commerciale.

Tuttavia, trovare Nicolò nel grande centro commerciale non fu facile. Ma la fortuna sorrise alla ragazza, che notò una figura alta vicino all’ingresso di un supermercato.

Si avvicinò cautamente. Quando si avvicinò, vide suo marito in compagnia di una donna e due bambini—uno di tre e l’altro di sei anni.

Improvvisamente i due bambini iniziarono a saltellare intorno a Nicolò, gridando ad alta voce:

“Papà, papà! Ci compri il gelato oggi?”

L’uomo si chinò verso di loro con un volto gioioso e sussurrò qualcosa, dopo di che i bambini si calmarono. Diana si avvicinò a suo marito con le gambe tremanti e, con le labbra tremanti, disse:

“Cosa significa tutto questo? Perché vi chiamano papà?”

“Diana, cosa ci fai qui? Andiamo fuori, dobbiamo parlare,” Nicolò disse nervosamente, prendendola per il gomito.

La trascinò fuori e con il volto pallido iniziò a spiegare. Si scoprì che, quando Nicolò incontrò Diana, era già in una relazione di fatto con Elisabetta, che all’epoca era incinta del loro secondo figlio.

I giovani vivevano in miseria, e per ricevere sussidi statali, Elisabetta si registrò come madre single.

Per questo motivo, nel passaporto dell’uomo non c’era alcun timbro riguardo al matrimonio o ai figli.

Elisabetta, la compagna di Nicolò, aveva ideato un piano per migliorare la loro situazione finanziaria.

Elisabetta suggerì a Nicolò di far innamorare Diana per ottenere denaro da lei.

Inizialmente, l’uomo rifiutò questa idea, ma dopo lunghe insistenze, accettò.

Con il tempo, però, la situazione di Elisabetta divenne più esigente. Alla fine, chiese a Nicolò di sposare Diana. Così, l’uomo cominciò a vivere con due famiglie.

“Diana, se mi ami, non dire nulla ai tuoi genitori per un paio di mesi e non chiedere il divorzio. Non ho ancora trovato un lavoro, e io ed Elisabetta dobbiamo pagare il mutuo,” supplicò Nicolò.

“Mi senti? Mi hai ingannata spudoratamente per più di tre anni e hai vissuto una doppia vita, e ora hai il coraggio di chiedermi qualcosa?” chiese Diana, asciugandosi le lacrime, sconvolta.

“Capisci, è tutto per i bambini. Non vuoi che finiscano in strada, vero?” cercò di appellarsi alla sua pietà il marito.

“Non lo voglio, ma non è affar mio. Elisabetta lo sapeva, che hai un’altra famiglia?” chiese la ragazza stanca.

“Sì, madre lo sapeva fin dall’inizio,” ammise Nicolò colpevolmente.

“Dammi le chiavi dell’auto,” ordinò Diana. “Dal momento che mamma lo sapeva, faccia lei ad aiutarti a pagare il mutuo.“

Nicolò sospirò pesantemente, prelevò le chiavi dalla tasca e le porse a sua moglie.

“Non tornare a casa, le tue cose ti saranno inviate, insieme ai documenti per il divorzio,” disse la ragazza amaramente, voltandosi per andarsene.

Diana tornò a casa in lacrime. Faticava a credere che il suo amato marito l’avesse ingannata per più di tre anni.

Due mesi dopo, i coniugi erano divorziati. Nel frattempo, la vita per Nicolò ed Elisabetta divenne ancora più difficile.

Senza il supporto finanziario di Diana, furono costretti a ridurre le spese, e il mutuo pesava pesantemente sulle loro spalle. La madre dell’uomo rifiutò di aiutarli, dichiarando che suo figlio era interamente responsabile della situazione.