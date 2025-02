Rita De Crescenzo, la tiktoker, è attualmente accusata di «smercio di cocaina» nei vicoli di Napoli

L’influencer napoletana Rita De Crescenzo è accusata di far parte di un’associazione per lo smercio di cocaina, ma mantiene la sua innocenza fino a prova contraria. Rita De Crescenzo, nota influencer napoletana, è accusata di aver fatto parte di un’associazione finalizzata allo smercio di cocaina nei vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. La sua notorietà è cresciuta anche a livello nazionale, grazie al suo coinvolgimento nell’animazione delle carovane di turisti a Roccaraso.





Poche ore fa, il nome di Rita De Crescenzo è stato chiamato in aula dai giudici della nona sezione penale. L’imputata è accusata di partecipazione a un’associazione specializzata nel traffico di cocaina. Il processo, che si stava svolgendo nell’aula 418, è stato rinviato a causa di un impedimento da parte di un avvocato, come riportato da Il Mattino.

Le accuse nei confronti di Rita includono il fatto di aver procacciato acquirenti per il presunto capo dell’organizzazione, Bruno Pugliese, e di aver agito come tramite per la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente. Attraverso una serie di intercettazioni, sarebbe emerso il ruolo di Rita nella rete di spaccio tra i vicoli di Pizzofalcone, con fatti risalenti al 2015.

È importante notare che, nel corso di questo processo, il Riesame e la Cassazione hanno annullato alcune misure cautelari per mancanza di gravi indizi. Pertanto, Rita De Crescenzo deve essere considerata innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Rita De Crescenzo non è coinvolta solo in questo caso. Infatti, è anche ritenuta parte offesa in un altro processo che vede imputati i presunti vertici di un clan della Torretta, legato alla gestione delle boe per gli ormeggi a Mergellina. In questa vicenda, Rita è indagata come parte offesa.