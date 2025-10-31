Ritrovata senza vita Miriam Oliviero: la 24enne scomparsa a Siena giaceva su un tetto vicino piazza del Campo





È stata ritrovata senza vita Miriam Oliviero, una giovane di 24 anni originaria di Monteroni d’Arbia, scomparsa da martedì scorso. Il suo corpo è stato individuato questa mattina dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto nei pressi della Torre del Mangia, situata a Piazza del Campo, nel centro di Siena. Le ricerche si erano concentrate in quest’area dopo che il telefono cellulare di Miriam era stato geolocalizzato nelle vicinanze.





Per due giorni, un gruppo di decine di volontari della Protezione civile, insieme alle forze dell’ordine, ha perlustrato il centro storico di Siena, controllando giardini, parcheggi, scale e persino tombini e cestini dei rifiuti, nella speranza di trovare qualche indizio sul suo passaggio. I genitori di Miriam avevano dato l’allerta per la sua scomparsa, preoccupati per il suo mancato rientro martedì sera.

Le operazioni di ricerca si sono rivelate particolarmente difficili. Nonostante i tentativi di far suonare il cellulare da remoto, il dispositivo non è stato rintracciato. Gli investigatori hanno preso in considerazione l’uso di unità cinofile molecolari e hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, oltre a controllare i registri di pernottamento negli hotel e bed & breakfast della città.

Secondo le prime informazioni, Miriam non aveva con sé denaro né punti di riferimento stabili a Siena, e la sua famiglia aveva escluso l’ipotesi che potesse rifugiarsi da amici o conoscenti. Inizialmente, non era stata esclusa la possibilità di un allontanamento volontario, ma purtroppo l’esito della ricerca ha smentito ogni speranza.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale per effettuare i rilievi necessari. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a ricostruire le ultime ore di vita di Miriam Oliviero, una giovane vita spezzata nel silenzio di una notte senese.

Le indagini continueranno per comprendere meglio le circostanze della sua scomparsa e per fare luce su quanto accaduto nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo. La comunità di Monteroni d’Arbia e di Siena è in lutto per la tragica perdita di una giovane che aveva tanto da dare.

La notizia del ritrovamento ha suscitato una forte emozione tra i familiari e gli amici di Miriam, che avevano seguito con ansia le ricerche. La speranza di ritrovarla sana e salva si è trasformata in un dolore incommensurabile, un sentimento condiviso da tutta la comunità locale. Le autorità hanno invitato chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti, affinché si possa fare chiarezza su questa triste vicenda.



