Ritrovato Samuele, il 16enne scomparso da oltre un mese a Desenzano del Garda

Samuele, il sedicenne scomparso da Desenzano del Garda (Brescia) lo scorso 21 maggio, è stato ritrovato. Pare che non si sia mai allontanato dal comune. Le ricerche dei carabinieri si sono concluse ieri, mercoledì 25 giugno, quando hanno accompagnato il ragazzo, in buono stato di salute, dalla sua famiglia. I militari continueranno a svolgere accertamenti per capire i motivi dell’allontanamento.





L’ultima traccia di Samuele risaliva al 21 maggio, quando il suo cellulare era stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda. Da quel giorno, però, risultava sempre spento o comunque non raggiungibile. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia, i carabinieri hanno iniziato a indagare, sospettando un allontanamento volontario. Sui social erano stati condivisi numerosi appelli e fotografie del ragazzo.

Stando a quanto si era appreso, il sedicenne si era allontanato di casa senza avere con sé documenti né soldi. Per questo motivo si pensava che potesse aver trovato ospitalità da un amico. Nel frattempo, la città era stata tempestata di volantini con la sua immagine e la descrizione per favorirne il riconoscimento da parte dei passanti.

Le ricerche si sono concluse nel migliore dei modi oltre un mese dopo la denuncia, il 25 giugno. I carabinieri sono riusciti a rintracciare Samuele e ad affidarlo alle cure dei suoi familiari. Le sue condizioni di salute sono apparse buone e pare che non abbia mai lasciato il territorio comunale di Desenzano.