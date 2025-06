Roger Federer celebra la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, definendola un omaggio al tennis e condividendo una foto del 2019

La finale del Roland Garros 2025 è stata un evento memorabile che ha visto il trionfo di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner dopo una battaglia durata 5 ore e 29 minuti. Il match, descritto come uno dei più emozionanti di sempre, ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, compreso l’ex campione Roger Federer, che ha voluto rendere omaggio ai due protagonisti e al tennis con un post sui social.





Il duello tra il numero uno del mondo, Jannik Sinner, e il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz è stato caratterizzato da continui colpi di scena. L’italiano ha iniziato forte, conquistando i primi due set, ma Alcaraz ha dimostrato tutta la sua resilienza e capacità di reagire, rimontando in modo straordinario. Nel quarto set, quando Sinner sembrava ormai a un passo dalla vittoria con tre match point a disposizione, lo spagnolo è riuscito a ribaltare la situazione, annullando tutte le chance dell’avversario.

Il quinto set è stato altrettanto avvincente. Nonostante la stanchezza evidente di entrambi i giocatori, il livello di gioco è rimasto altissimo. Dopo una serie di break e contro-break, si è arrivati al super tie-break. Qui, Carlos Alcaraz ha mostrato tutta la sua freddezza e determinazione, chiudendo con un netto 10-2 e conquistando il titolo del Roland Garros.

La vittoria di Alcaraz non ha solo scritto una nuova pagina nella storia del tennis, ma ha anche lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La partita è stata definita da molti come una delle più belle mai viste a Parigi, nonché la più lunga nella storia del torneo.

Tra i tanti che hanno celebrato questa epica finale, spicca il nome di Roger Federer, una delle leggende del tennis mondiale. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex campione svizzero ha condiviso un reel composto da due foto significative: una con un giovane Carlos Alcaraz e l’altra con un altrettanto giovane Jannik Sinner, scattata durante un allenamento nel 2019. A corredo delle immagini, Federer ha scritto: “Ci sono stati 3 vincitori oggi a Parigi: Alcaraz, Sinner e il bellissimo gioco del tennis. Che partita”. Parole che sottolineano non solo la grandezza dei due atleti, ma anche l’importanza di una sfida che ha esaltato il valore e la bellezza di questo sport.

La finale del Roland Garros 2025 sarà ricordata non solo per l’intensità e la qualità del gioco espresso dai due protagonisti, ma anche per il fair play e il rispetto reciproco dimostrato in campo. Dopo la partita, infatti, Jannik Sinner ha trovato la forza di rivolgersi al pubblico parigino, che in gran parte tifava per Alcaraz, mostrando grande classe e maturità nelle sue parole.