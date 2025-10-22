Roma, tredicenne precipita dal balcone dopo essere tornato da scuola: è in gravi condizioni





Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone), dove un ragazzo di tredici anni è precipitato dal balcone della sua abitazione situata al terzo piano di una palazzina in via Guido Rossa. L’adolescente, rientrato da scuola, si trovava in casa al momento dell’accaduto. Secondo quanto ricostruito, la madre era uscita da poco per recarsi alla scuola della figlia minore.





A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, dopo aver udito il forte tonfo e aver visto il giovane disteso a terra. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e la Polizia Municipale. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Ha riportato un politrauma agli arti superiori e al torace, ma fortunatamente è rimasto cosciente dopo la caduta. La prognosi resta riservata.

Gli inquirenti stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi principale al momento è quella di un incidente domestico, poiché non risultano problematiche in ambito familiare o scolastico. Tuttavia, non sono escluse altre eventualità, come un malore improvviso.

Solo ieri, sempre nel Lazio, un bambino di dieci anni era caduto dal balcone di casa nella zona Tiburtina di Roma, creando forte apprensione. Fortunatamente, anche in quel caso il piccolo è stato soccorso in tempo ed è ora ricoverato all’ospedale Bambino Gesù.



