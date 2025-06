Romina Pierdomenico parla per la prima volta della fine della sua relazione con Ezio Greggio, durata cinque anni. La conduttrice racconta le difficoltà vissute e i pregiudizi affrontati

Romina Pierdomenico ha deciso di condividere per la prima volta i dettagli della sua relazione con Ezio Greggio, terminata due anni fa. Durante un’intervista a “La Volta Buona”, la conduttrice ha spiegato quanto sia stato difficile superare la rottura, paragonandola a un lutto. “Lui è stato una famiglia per me, la nostra storia è durata quasi cinque anni. È stato come elaborare un lutto”, ha dichiarato.





La coppia si era conosciuta nel 2015 a un evento a Montecarlo, dove Pierdomenico svolgeva il ruolo di madrina. Tuttavia, la loro relazione è iniziata tre anni dopo, quando Greggio ha iniziato a corteggiarla tramite Instagram. “All’inizio ero restia, vedendo davanti a me una persona così più grande”, ha raccontato. Dopo settimane di insistenza, ha accettato di incontrarlo, inizialmente “in amicizia”. Un incontro casuale per strada il giorno prima dell’appuntamento previsto ha però segnato l’inizio della loro storia: “Abbiamo capito che c’era una connessione particolare e non ci siamo più mollati”.

Nonostante i momenti felici, Pierdomenico ha ammesso di aver vissuto anni difficili accanto al noto conduttore televisivo, soprattutto a causa dei pregiudizi legati alla loro differenza d’età, pari a 39 anni. “Non mi hanno risparmiato un giorno. Ho sofferto per cinque anni, questa è la prima volta che ne parlo”, ha confessato. La conduttrice ha descritto il peso di essere giudicata dal pubblico per la sua relazione con una persona molto più grande, spesso accusata di averlo fatto per interesse: “È facile vedere una bella ragazza e dire che si è fidanzata con un uomo così più grande per raggiungere il successo o i soldi. Questo mi ha accompagnato per tutto questo viaggio”.

Dietro il sorriso che mostrava in pubblico, Pierdomenico nascondeva un grande dolore: “A casa piangevo perché passare per una persona che non sei fa male agli occhi degli altri”. Nonostante tutto, ha cercato di essere forte, ma ammette: “Ho sofferto veramente tanto”.

La decisione di porre fine alla relazione è arrivata due anni fa, quando Pierdomenico ha compiuto 30 anni. “Con il tempo sono emerse esigenze diverse. Volevo coronare un sogno di famiglia, con lui avrei voluto fare un figlio”, ha spiegato. Tuttavia, le differenze tra loro si sono rivelate insormontabili e hanno deciso di separarsi.

Oggi, Romina Pierdomenico guarda al passato con serenità e si dice felice per la nuova vita del suo ex compagno, ora accanto alla foodblogger Nataly Ospina. “Ormai non penso più al mio ex compagno ed è bello vedere che si sia rifatto una vita”. Tuttavia, riconosce che la relazione con Greggio ha avuto un impatto duraturo: “Pago lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me”.

Durante l’intervista, Pierdomenico ha anche parlato del motivo per cui aveva scelto di stare con Greggio: “L’ho scelto perché è una persona molto simpatica e divertente, ma anche perché è un uomo che ha una visione della vita molto ampia”. Nonostante le difficoltà affrontate, descrive i cinque anni insieme come intensi e significativi.