Rosanna Banfi, il tumore è tornato dopo 16 anni: «È riapparso, ma in un’altra stanza della mia casa». La foto dopo l’intervento

Un annuncio inaspettato è giunto dal profilo Instagram di Rosanna Banfi, che ha comunicato il ritorno di quello che definisce «l’ospite indesiderato», un tumore al seno che pensava di aver sconfitto nel 2009. La figlia dell’attore Lino Banfi ha rivelato di essersi sottoposta a un’operazione, pur mantenendo riservati molti dettagli sulla sua attuale condizione.





Nel suo post, Banfi ha descritto la situazione con un linguaggio diretto e determinato: “Dopo 16 anni ‘l’ospite’ assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cuo. Tutto qua*”. Accompagnando le sue parole con una foto di uno spirometro, l’attrice ha voluto trasmettere un messaggio di resilienza e combattività.

L’operazione, di cui ha fatto menzione, è stata commentata da Banfi in modo positivo: “È andata”. Con queste parole, l’attrice ha voluto rassicurare i suoi fan sulla riuscita dell’intervento, mostrando un atteggiamento proattivo e forte nonostante le difficoltà. Nella foto condivisa sulle sue storie di Instagram, Rosanna Banfi appare in un pigiama grigio, con un drenaggio chirurgico, ma con un sorriso che trasmette la gioia di aver affrontato e superato una nuova sfida.

Nonostante la gravità della situazione, Banfi ha scelto di non fornire ulteriori dettagli sulla sua lotta attuale contro il tumore. La sua storia personale con il cancro risale a sedici anni fa, quando ha affrontato un intervento chirurgico per il tumore al seno. Nel corso degli anni, ha condiviso la sua esperienza con i suoi follower, evidenziando l’importanza della prevenzione e della fiducia nella medicina.

Nel 2022, Banfi aveva ricordato su Instagram i momenti chiave della sua battaglia contro la malattia. “Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata”, aveva scritto, aggiungendo che, nonostante il passare del tempo, ha sempre mantenuto un forte legame con la sua esperienza. “Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina”.

Banfi ha anche voluto mettere in guardia contro le false speranze legate a cure alternative, affermando: “Ogni tanto sento ancora parlare di ‘santoni’ e santi che guariscono. Non è vero, fidatevi e affidatevi ai medici”. Ha sottolineato che gli scienziati stanno lavorando incessantemente per combattere il cancro e che i progressi nella medicina hanno reso le terapie più tollerabili e efficaci. “Le terapie sono più leggere, si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Il segreto è fare prevenzione, controllarsi senza paura e affidarsi”.

Inoltre, Banfi ha offerto consigli pratici a chi si trova ad affrontare una situazione simile: “Non fatevi incantare da terapie ‘alternative’: semmai, potete affiancare al protocollo degli aiuti naturali, lo yoga, le erbe… Non vi faranno guarire ma vi aiuteranno a superare il periodo difficile”. Ha espressamente ringraziato i ricercatori, gli oncologi e il personale medico che si dedicano alla cura dei pazienti oncologici, riconoscendo il loro impegno e la loro professionalità.

La notizia del suo nuovo intervento ha suscitato una grande attenzione sui social media, dove i fan e i sostenitori hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà. Rosanna Banfi, con la sua determinazione e il suo spirito combattivo, continua a essere un esempio di resilienza per molti, dimostrando che, anche di fronte a sfide difficili, è possibile affrontare la vita con coraggio e positività. Con la sua esperienza, l’attrice non solo condivide la sua storia, ma offre anche un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutti coloro che si trovano a combattere contro il cancro.