Rosanna scompare misteriosamente, il suo scheletro ritrovato anni dopo nei campi

Il corpo ischeletrito di una donna di 70 anni è stato rinvenuto per caso in un campo. Mistero sulla causa della morte.





Era scomparsa nel nulla senza lasciare alcuna traccia, facendo pensare a un possibile allontanamento volontario. Ma nelle ultime ore, una scoperta sconvolgente ha riacceso i riflettori su questa triste vicenda. I resti umani di Rosanna Di Gallo, una donna di 70 anni, sono stati ritrovati in un campo nel comune di Aquileia, in provincia di Udine. La scoperta è avvenuta giovedì 13 febbraio durante un sopralluogo di alcuni operai di un’azienda vitivinicola della zona.

Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, era situato in un terreno che la donna era solita frequentare. Gli operai, insospettiti da ciò che hanno trovato, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per isolare l’area e avviare le indagini.

Identificazione rapida grazie a documenti personali

Accanto ai resti sono stati rinvenuti gli abiti e i documenti della donna, che hanno permesso agli inquirenti di identificarla rapidamente. Rosanna Di Gallo viveva da sola in una roulotte, situata non lontano dal luogo del ritrovamento. Da almeno due anni, nessuno aveva più avuto sue notizie.

La donna aveva scelto una vita isolata, rifiutando aiuto e contatti con altre persone. Poi, improvvisamente, era scomparsa senza lasciare indizi. Il suo corpo è stato ritrovato non distante dalla foce del fiume Natissa, nella campagna meridionale di Aquileia.

Dai primi esami effettuati sui resti, non sono emersi segni evidenti di violenza, il che porta gli investigatori a escludere, almeno per ora, l’ipotesi di una morte dovuta a cause esterne. Tuttavia, il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Palmanova per ulteriori analisi post mortem, che potrebbero fornire dettagli più precisi sulle cause del decesso.

Una scoperta che lascia molte domande

Questa tragica vicenda lascia aperti molti interrogativi: cosa ha portato Rosanna Di Gallo alla morte? Si tratta davvero di cause naturali o c’è qualcosa di più? Le indagini continueranno per fare chiarezza su questa storia che ha scosso l’intera comunità di Aquileia.