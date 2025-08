Rosario Guglielmi, dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo a Temptation Island, si mostra sereno in discoteca con Marco Raffaelli

Dopo la turbolenta rottura tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo durante la trasmissione “Temptation Island 2025”, l’ex concorrente sembra aver intrapreso un nuovo capitolo della sua vita. Un video pubblicato su TikTok lo ritrae mentre si diverte in discoteca insieme a Marco Raffaelli, anch’egli ex partecipante del reality. Il filmato ha rapidamente conquistato i social, attirando l’attenzione di utenti e appassionati del programma.





La clip, condivisa da un’utente di TikTok di nome Alba, mostra i due protagonisti in un locale, immersi in una serata spensierata. La scena ha suscitato numerosi commenti, tra cui uno particolarmente apprezzato: “Un minuto di silenzio per Lucia e Denise per quello che si sono lasciate scappare”. Il riferimento è a Lucia Ilardo, ex fidanzata di Rosario, e a Denise Rossi, che aveva avuto una relazione con Marco Raffaelli.

La partecipazione di Rosario Guglielmi a “Temptation Island” aveva preso una piega drammatica dopo che la sua compagna, Lucia Ilardo, si era avvicinata al single Andrea Marinelli. Questo evento aveva portato alla rottura definitiva della coppia durante il “falò di confronto” e successivamente nel segmento del “mese dopo”. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, la relazione tra i due è ormai un capitolo chiuso.

Nel frattempo, sembra che Lucia Ilardo abbia mantenuto i contatti con il single Andrea Marinelli, alimentando ulteriori speculazioni sul suo futuro sentimentale. Gli stessi esperti hanno rivelato che i tre – Lucia, Rosario e Andrea – saranno presto ospiti del programma “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Questo potrebbe fornire nuovi dettagli sulle dinamiche post-reality.

Un altro dettaglio interessante riguarda una segnalazione condivisa da Deianira Marzano tramite le sue storie su Instagram. Una fonte anonima avrebbe incontrato Lucia Ilardo in un centro estetico, suggerendo che la giovane stesse cercando di mantenere alta la sua visibilità mediatica. Tuttavia, sia il profilo Instagram di Lucia che quello di Rosario rimangono privati, lasciando spazio a molteplici interpretazioni sul loro stato attuale.

Parallelamente, anche la vita di Marco Raffaelli sembra aver preso una nuova direzione dopo la fine della sua relazione con Denise Rossi, altra ex concorrente di “Temptation Island”. La sua presenza nel video accanto a Rosario Guglielmi ha generato curiosità tra i fan del programma, che si chiedono se i due abbiano stretto un’amicizia più solida dopo le rispettive esperienze nel reality.

L’interesse per gli ex protagonisti di “Temptation Island” non sembra diminuire, soprattutto in vista delle loro apparizioni nei prossimi programmi televisivi. La trasmissione condotta da Maria De Filippi potrebbe rappresentare un’occasione per chiarire definitivamente le vicende personali di Rosario, Lucia e Andrea, oltre a offrire nuovi spunti per il pubblico.

Nel frattempo, il video virale di TikTok continua a raccogliere visualizzazioni e commenti, dimostrando come la popolarità degli ex concorrenti del reality non si limiti al periodo di messa in onda. La serata in discoteca di Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli sembra aver segnato un momento di leggerezza per entrambi, lontano dalle tensioni vissute durante il programma.