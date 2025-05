Rossella Erra attaccata per il peso: “Mi paragonano al divano di Caterina Balivo”

Rossella Erra è stata ospite della trasmissione televisiva “La Volta Buona” andata in onda martedì 30 aprile, dove si è discusso del delicato tema delle diete e dell’impatto emotivo dei commenti sul peso altrui. Durante la puntata, l’opinionista ha condiviso la sua esperienza personale, rivelando di essere spesso bersaglio di critiche negative riguardo al suo aspetto fisico.





La conduttrice del programma ha sottolineato come “ogni volta che Rossella Erra partecipa alla trasmissione, viene investita da una serie di insulti”, un’affermazione confermata dalla stessa Erra. La questione è emersa in particolare quando si è parlato di diete. “È vero, succede soprattutto quando parliamo di diete. L’ultima volta sono venuta qui quindici giorni fa dicendo che avevo perso circa diciassette chili,” ha spiegato l’opinionista. Tuttavia, invece di ricevere supporto, molti le hanno rivolto domande sarcastiche come: “Dove li hai persi?” e commenti offensivi come “Se ti mettessi una giacca arancione saresti uguale al divano di Balivo“. Quest’ultimo è uno degli insulti più frequenti, con alcuni che insinuano che venga invitata solo perché somiglia al divano della conduttrice Caterina Balivo.

Gli haters non si limitano a criticarla ma mettono anche in dubbio la veridicità del suo percorso di dimagrimento, sostenendo che “dovrebbe cambiare medico perché sembra una balena”. Caterina Balivo, visibilmente colpita dagli insulti rivolti alla sua ospite, ha chiesto a Erra se questi commenti la ferissero. Erra ha risposto con preoccupazione: “Già so che aumenteranno quando inizierà Sognando Ballando”. Secondo Balivo, la presenza di Erra in televisione potrebbe essere una delle ragioni per cui è nel mirino degli odiatori social: “Tu sei in televisione, forse c’è invidia sociale e ti colpiscono nel tuo punto debole”.

Erra ha poi confessato le difficoltà che sta affrontando a causa della dieta, sottolineando che “non è semplice, ma non posso e non devo mollare perché è una questione di salute”. Ha evidenziato quanto sia psicologicamente arduo affrontare il percorso dimagrante, specialmente quando viene accusata di non aver ottenuto alcun risultato. Ha anche accennato ai sensi di colpa e alla difficoltà nel guardarsi allo specchio.

La situazione di Rossella Erra mette in luce un fenomeno preoccupante: il body shaming e l’impatto devastante che i commenti negativi possono avere sulla salute mentale delle persone. Nonostante i progressi fatti nella sensibilizzazione su questi temi, molte persone continuano a subire attacchi personali basati sull’aspetto fisico. Questo tipo di comportamento non solo danneggia chi ne è vittima, ma perpetua un ciclo di insicurezza e bassa autostima.

La discussione emersa durante la puntata rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di promuovere un dialogo rispettoso e costruttivo sui temi legati all’immagine corporea. È fondamentale che i media e le piattaforme social si impegnino a contrastare il body shaming e a sostenere chi ne è vittima, offrendo spazi sicuri dove poter condividere esperienze senza paura di essere giudicati.