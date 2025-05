Rovinata da un filler alle labbra sponsorizzato sui social: “Intervento fatto in un appartamento in affitto”

Una storia di sofferenza e denuncia arriva da Roma, dove una giovane donna, Federica Funi, ha deciso di raccontare pubblicamente il suo dramma legato a un intervento estetico mal eseguito. La trentatreenne aveva deciso di sottoporsi a un trattamento per ottenere le cosiddette “labbra alla russa”, ma l’esperienza si è trasformata in un incubo che ha lasciato segni sul suo volto e nella sua mente.





Il tutto ha avuto inizio nel 2020, quando Federica, navigando sui social, si è imbattuta nel profilo di una dottoressa che prometteva risultati estetici a prezzi più accessibili rispetto a quelli comunemente praticati in Italia. “Era l’unico trattamento che potevo permettermi economicamente”, ha spiegato la giovane in un’intervista a Fanpage.it. Attratta dalle immagini pubblicate dalla professionista, che mostrava esempi del risultato desiderato, Federica ha fissato un appuntamento a Roma.

L’intervento, però, non si è svolto in uno studio medico attrezzato, ma in un appartamento affittato per l’occasione. Le condizioni igieniche erano lontane dagli standard richiesti per procedure di questo tipo. Nonostante ciò, Federica si è affidata alla dottoressa, ma il risultato è stato disastroso. Il filler utilizzato non solo non ha prodotto l’effetto sperato, ma ha causato gravi danni alle sue labbra.

Dopo il fallimento del primo intervento, la trentatreenne ha cercato un altro medico, sempre tramite i social, nella speranza di correggere i danni subiti. Tuttavia, anche questa seconda esperienza si è rivelata un errore. “Mi sono affidata a due medici separati, entrambi conosciuti tramite i social. Dopo la prima esperienza, ne ho cercata un’altra che mi aiutasse a migliorare la situazione. Entrambi mi hanno completamente rovinata”, ha raccontato.

Il filler applicato non era conforme agli standard di sicurezza e non si è riassorbito come previsto. Per risolvere il problema, Federica ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuoverlo. Solo grazie all’intervento di un medico competente è riuscita a recuperare parzialmente l’aspetto delle sue labbra.

Oggi, a distanza di anni, Federica vuole mettere in guardia altre persone dai rischi legati al rivolgersi a professionisti non qualificati che operano fuori dai contesti sanitari adeguati. “Con il medico che mi ha sistemata per davvero inizierò un processo legale ai danni dei due medici che mi hanno rovinata”, ha dichiarato con determinazione.