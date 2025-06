Ryanair da Londra si schianta contro una barriera in pista: danni all’ala e panico tra i passeggeri

Un aereo della compagnia Ryanair è stato protagonista di un incidente all’aeroporto di Kalamata, nel sud della Grecia. Il velivolo, un Boeing 737, era decollato dall’aeroporto di Londra Stansted e stava completando la fase di atterraggio quando ha urtato una barriera sulla pista, provocando gravi danni all’ala. Nonostante l’impatto, non si sono registrati feriti tra i passeggeri, ma la situazione ha generato grande tensione a bordo.





Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, il volo FR6080 aveva già affrontato una forte turbolenza durante il tragitto. L’equipaggio aveva avvisato che l’atterraggio sarebbe stato complicato, ma nessuno si aspettava un simile episodio. “Durante il volo si è verificata una forte turbolenza. L’equipaggio aveva detto che l’atterraggio sarebbe stato turbolento ma l’aereo è riuscito ad atterrare normalmente sulla pista dell’aeroporto internazionale di Kalamata. Mentre stava rullando lungo la pista verso la barriera rossa e bianca alla fine, però l’aereo ha virato e tutti hanno sentito un forte botto”, ha raccontato un passeggero.

L’impatto con la barriera ha causato danni significativi all’estremità dell’ala, portando all’immediato arresto dell’aereo. Tuttavia, i passeggeri non sono stati autorizzati a lasciare il velivolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco, una decisione che ha aumentato il senso di ansia tra i presenti. “Tutti hanno sentito l’impatto”, ha spiegato un testimone a bordo. “È stato annunciato che tutti avrebbero dovuto aspettare sull’aereo l’arrivo dei vigili del fuoco. Tutti erano spaventati, anche perché con l’ala danneggiata in quel modo c’era chiaramente il rischio di incendio”.

La compagnia Ryanair ha confermato l’incidente e fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. “L’aereo stava rullando per fermarsi quando l’estremità dell’ala è entrata in contatto con una recinzione all’aeroporto di Kalamata. Successivamente l’aereo è rimasto fermo e i passeggeri sono sbarcati normalmente”, ha dichiarato la compagnia. Inoltre, Ryanair ha assicurato che il velivolo è stato sottoposto a tutte le ispezioni e manutenzioni necessarie prima di essere rimesso in servizio.

Nonostante lo spavento iniziale, la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni. Una volta terminati i controlli da parte delle autorità aeroportuali e dei vigili del fuoco, i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo in sicurezza. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di atterraggio e sulle misure di sicurezza adottate in simili circostanze.

Il volo FR6080 era partito regolarmente nella mattinata di mercoledì dall’aeroporto di Londra Stansted. Durante il tragitto, molti passeggeri avevano già espresso preoccupazione per le turbolenze incontrate in quota. Al momento dell’atterraggio, la situazione sembrava sotto controllo fino al momento dell’impatto con la barriera.

L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della preparazione dell’equipaggio in situazioni di emergenza. Nonostante il danneggiamento dell’ala e il rischio percepito dai passeggeri, le operazioni si sono concluse senza feriti e con il pieno controllo delle autorità aeroportuali.