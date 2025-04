Sabato 26 aprile niente Serie A per i funerali del Papa: Inter-Roma tra le partite rinviate​

Il campionato di Serie A subirà una pausa sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco. Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri che le partite previste per sabato saranno rinviate, mentre il campionato riprenderà regolarmente domenica.





Lunedì 21 aprile, Papa Francesco è venuto a mancare, lasciando il mondo in lutto. I funerali del Pontefice si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro. In seguito alla sua scomparsa, il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, iniziando da martedì 22.

Tre incontri di Serie A sono stati rinviati a causa delle esequie papali. Inter-Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma erano inizialmente programmati per sabato. La Lega Serie A aveva fissato Como-Genoa alle 15, mentre l’attesissima sfida tra Inter e Roma era prevista per le 18 a San Siro. Lazio-Parma, che si sarebbe giocata nella Capitale, è stata rinviata a causa del funerale e del Giubileo dei giovani che si svolgerà nello stesso weekend.

Secondo le dichiarazioni di Musemuci, domenica il campionato potrà continuare senza interruzioni. La partita tra Inter e Roma potrebbe essere disputata domenica, nonostante i nerazzurri abbiano in programma la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona tre giorni dopo. Se l’incontro si terrà domenica, il primo slot disponibile potrebbe essere quello delle 12:30, permettendo un minimo di recupero prima della sfida con i blaugrana.

Il programma della 34ª giornata di Serie A prevede:

Atalanta-Lecce : venerdì 25 aprile, ore 20:45

: venerdì 25 aprile, ore 20:45 Como-Genoa : data da definire

: data da definire Inter-Roma : data da definire

: data da definire Lazio-Parma : data da definire

: data da definire Venezia-Milan : domenica 27 aprile, ore 12:30

: domenica 27 aprile, ore 12:30 Fiorentina-Empoli : domenica 27 aprile, ore 15

: domenica 27 aprile, ore 15 Juventus-Monza : domenica 27 aprile, ore 18

: domenica 27 aprile, ore 18 Napoli-Torino : domenica 27 aprile, ore 20:45

: domenica 27 aprile, ore 20:45 Udinese-Bologna : lunedì 28 aprile, ore 18:30

: lunedì 28 aprile, ore 18:30 Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile, ore 20:45

La decisione di posticipare le partite sottolinea il rispetto e l’importanza attribuita al momento di lutto nazionale. La comunità calcistica italiana si prepara a riprendere il gioco domenica, garantendo che il calendario del campionato continui nel rispetto degli eventi significativi che coinvolgono il paese.

Mentre le squadre e i tifosi si adattano ai cambiamenti, l’attenzione si concentra sui funerali di Papa Francesco, un evento che ha un impatto profondo su tutta la comunità mondiale. Il rinvio delle partite offre un’opportunità di riflessione e rispetto per la figura del Pontefice, la cui eredità spirituale continua a influenzare milioni di persone.