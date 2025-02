Sabrina Ferilli, non era violenza su Ilary Blasi quando eri con suo marito? L’attrice risponde a Corona

Fabrizio Corona attacca Sabrina Ferilli con accuse pesanti e tira in ballo nomi celebri. L’attrice risponde con ironia sui social. Ecco cosa è successo.

Nel nuovo episodio di Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha lanciato accuse infuocate contro Sabrina Ferilli, coinvolgendo anche altri volti noti dello spettacolo italiano come Chiara Ferragni, Achille Lauro, Naska, Belen Rodriguez e persino la storica coppia Francesco Totti e Ilary Blasi.





Corona, noto per non avere peli sulla lingua, ha puntato il dito contro la Ferilli, accusandola di comportamenti discutibili sia sul piano personale che professionale.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Sabrina Ferilli

Secondo Corona, Sabrina Ferilli sarebbe colpevole di essere una “lecca*ulo di Maria De Filippi”, insinuando che l’attrice partecipi a programmi televisivi solo per ottenere visibilità e lavoro. Non si è fermato qui: ha anche dichiarato che la Ferilli avrebbe avuto relazioni con uomini sposati, facendo riferimento a Flavio Cattaneo, noto imprenditore, che secondo lui avrebbe lasciato moglie e figli proprio per l’attrice.

Corona ha rincarato la dose affermando: “Lei ha rubato il marito alla moglie di Flavio Cattaneo. Grandissimo uomo di aziende, ricchissimo e potentissimo. La Ferilli lo ha puntato, mirato e sedotto”.

Ma le accuse non finiscono qui. Fabrizio ha tirato in ballo anche l’ex coppia d’oro dello spettacolo italiano, Francesco Totti e Ilary Blasi, raccontando episodi scottanti avvenuti in passato. “Quando la Ferilli andava a letto con un marito sposato ed era l’amante di un padre di due figli, non faceva violenza all’altra donna? Non faceva violenza a Ilary Blasi quando, fidanzata, veniva a casa di Lele Mora con Totti per sco*are di nascosto? Gli aprivo io la porta. Questa è violenza”.

La reazione ironica di Sabrina Ferilli

Di fronte a queste pesanti accuse, Sabrina Ferilli ha scelto di non rispondere direttamente con parole, ma con un gesto che ha fatto il giro del web. Attraverso una Instagram story, l’attrice ha pubblicato una lunga risata, senza fare nomi o riferimenti espliciti, ma il tempismo lascia pochi dubbi: si tratta chiaramente di una replica alle parole al vetriolo di Corona.

Questa reazione ironica ha raccolto numerosi consensi tra i fan dell’attrice, che hanno interpretato la sua risata come un modo elegante per non dare peso alle provocazioni dell’ex paparazzo.

Un nuovo capitolo nel mondo del gossip

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona continuano a far discutere, alimentando il dibattito sui social e tra gli appassionati di gossip. Da un lato c’è chi sostiene che le sue rivelazioni siano un modo per attirare attenzione sul suo nuovo format Falsissimo, dall’altro c’è chi critica il tono e la natura delle accuse rivolte a personaggi celebri come Sabrina Ferilli.

Intanto, la vicenda sembra destinata a proseguire, con nuove puntate che potrebbero riportare sotto i riflettori altre storie scottanti. Resta da vedere se Sabrina Ferilli deciderà di intervenire in maniera più diretta o continuerà a rispondere con la sua proverbiale ironia.