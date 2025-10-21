Sacrifica il suo skateboard per salvare un gattino: il gesto eroico di un bambino di 9 anni premiato per il coraggio





Un gesto di grande coraggio è stato compiuto da Zayin Berry, un ragazzo di soli 9 anni, che ha dimostrato una straordinaria empatia nei confronti di un gattino maltrattato. L’episodio, avvenuto nell’autunno del 2024 in Arizona, ha attirato l’attenzione dei media e ha ricevuto il riconoscimento della ASPCA, l’organizzazione americana leader nella protezione degli animali.





Secondo quanto riportato, Zayin ha assistito a una scena inquietante in cui un gruppo di ragazzi più grandi stava maltrattando un gattino, lanciandolo come se fosse un giocattolo. Senza pensarci due volte, il giovane ha deciso di intervenire, offrendo il suo skateboard in cambio della libertà del piccolo felino. “Ero triste e arrabbiato per quel povero gattino”, ha raccontato Zayin in un’intervista a People Magazine. “Ho detto ai ragazzi che potevano prendersi il mio skate e giocarci, se volevano. Così hanno smesso e se ne sono andati”.

Dopo aver allontanato i maltrattatori, Zayin ha preso il gattino tra le braccia e ha chiesto aiuto a sua madre. Il piccolo animale tremava per la paura ed era visibilmente ferito. “Tremava spaventato, era ferito alle zampette e aveva problemi seri a entrambi gli occhi”, ha spiegato la madre, Rhiannon Berry. La famiglia ha immediatamente portato il gattino alla Humane Society di Yuma, dove i veterinari hanno diagnosticato una grave infezione respiratoria e oculare. “Respirava male e aveva le zampe tutte sporche”, ha ricordato Rhiannon.

Nonostante le cure ricevute, il gattino ha purtroppo perso un occhio, ma la cosa più importante è che ha iniziato a riprendersi e ha trovato una nuova casa. Zayin ha deciso di chiamarlo Peaches, in riferimento al suo mantello bianco con macchie arancioni e crema. “Mi hanno detto che avrebbe potuto perdere l’occhio, ma io ho risposto: non mi importa, basta che viva. È il mio migliore amico”, ha affermato il bambino. Oggi, Peaches dorme accanto a lui ogni notte, e i due sono inseparabili. “Siamo fatti per stare insieme”, ha dichiarato Zayin.

Il gesto altruista del bambino ha commosso la comunità di Yuma, che ha risposto con grande affetto. Cittadini e negozianti si sono uniti per regalargli un nuovo skateboard e contribuire alle spese veterinarie del gattino. Questo sostegno ha dimostrato quanto la comunità apprezzi e riconosca l’eroismo di Zayin.

Il riconoscimento più significativo per il giovane è arrivato il 9 ottobre, quando è stato premiato a New York come “Kid of the Year 2025” dall’ASPCA. Questo premio è stato conferito in onore della sua empatia e del suo coraggio nel proteggere un animale in difficoltà. Grazie al suo intervento, Peaches ha avuto la possibilità di vivere una vita migliore e tutti noi abbiamo appreso una lezione importante riguardo al coraggio, alla gentilezza e al senso di giustizia.

La storia di Zayin e Peaches rappresenta un esempio luminoso di come anche i gesti più piccoli possano avere un grande impatto. La spontaneità e l’innocenza dei bambini spesso ci ricordano il valore della compassione e dell’umanità. In un mondo dove le ingiustizie possono sembrare prevalenti, atti come quello di Zayin ci offrono speranza e ispirazione. La sua azione ha non solo salvato un gattino, ma ha anche unito la comunità in un momento di solidarietà e amore per gli animali.



