Sai perché un uomo ti dà le spalle mentre dorme?

Molti esperti di salute concordano sul fatto che uno dei fattori chiave per mantenere un buono stato di salute è il riposo. Dormire a sufficienza, tra le sette e le nove ore per notte, consente al corpo di attivare i processi di recupero e riparazione necessari per funzionare correttamente.





La mancanza di sonno adeguato comporta diversi rischi per la salute, come l’ictus, l’aumento dell’appetito (che può portare a obesità), il diabete, il deterioramento delle ossa e persino un maggiore rischio di infarto.

Gli esperti hanno anche condiviso opinioni in merito al dormire con il partner, evidenziando alcuni benefici come la riduzione dello stress, il miglioramento del benessere generale, la diminuzione dell’insonnia e una migliore regolazione della temperatura corporea.

Anche le posizioni del sonno sono state oggetto di studio, dato che possono rivelare molto sulla relazione di coppia.

Recentemente, lo psicologo americano Richard Wiseman, dell’Università di Hertfordshire nel Regno Unito, ha condotto una ricerca che ha sottolineato l’importanza della posizione e della distanza tra i partner durante il sonno.

Lo studio ha rivelato che la maggior parte delle coppie, circa il 42%, dorme dando le spalle al partner; il 34% mantiene qualche tipo di contatto fisico e il 31% dorme sullo stesso lato per tutta la notte.

Inoltre, è emerso che più i partner dormono vicini, maggiore è il grado di felicità e soddisfazione nella coppia. Anche in assenza di contatto fisico diretto, dormire sullo stesso lato del letto indica comunque una forte connessione affettiva.

Pertanto, se il tuo partner ti dà le spalle mentre dorme, questo può anche essere un segno che rispetta la tua indipendenza, senza però venir meno al legame affettivo che vi unisce.

Tuttavia, questa osservazione non è decisiva per stabilire se una relazione sia buona o meno. Infatti, oltre al comportamento notturno, ci sono molti altri aspetti della vita quotidiana in comune che determinano la qualità della relazione.

Dal punto di vista psicologico, ogni piccolo movimento notturno può rivelare molto su uno stato emotivo o mentale. Le posizioni che assumiamo durante il sonno, spesso trascurate, possono riflettere emozioni e pensieri profondi. Tuttavia, è fondamentale non trarre conclusioni affrettate: il modo in cui dormiamo può dipendere anche da problemi fisici o da abitudini radicate fin dall’infanzia.

Secondo gli specialisti in relazioni e psicologia, il fatto che il tuo partner dorma dandoti le spalle può avere diversi significati, che meritano un’attenta analisi.

La qualità della relazione in base alla posizione del sonno

Nel 2014, un team di scienziati dell’Università di Hertfordshire ha condotto uno studio durante l’Edinburgh International Science Festival, con l’obiettivo di esplorare il legame tra le posizioni del sonno e la qualità della relazione di coppia.

Cosa significa dormire di schiena?

Dall’analisi dei dati, i ricercatori hanno concluso che quando una coppia sceglie di dormire di schiena o senza contatto fisico costante, questo indica un forte legame basato sulla fiducia e sul comfort reciproco.

Questa posizione suggerisce che entrambi i partner danno valore al proprio spazio individuale all’interno della relazione e si fidano profondamente dell’amore che li unisce.

Tuttavia, sebbene il contatto fisico sia importante, i risultati dell’indagine indicano che non è l’unico elemento determinante per la soddisfazione o la felicità di una coppia.

Ciò significa che alcune coppie possono preferire dormire in posizioni che non prevedono contatto diretto, ma mantengono comunque una vicinanza emotiva che riflette amore, fiducia e connessione profonda.