Salvataggio Miracoloso: Bambina Scomparsa nel 2021 Ritrovata e Riunita con la Famiglia nel 2024

Dopo oltre tre anni dalla sua scomparsa nel 2021 all’età di un anno, una bambina è stata ritrovata sana e salva.





Blessing Wasso, oggi di quattro anni, era scomparsa il 5 novembre 2021 insieme a sua madre, Erika Ephraim, conosciuta anche come Ericka Wasso, durante una visita monitorata presso una struttura di Brighton Park, Chicago.

Blessing e sua madre erano state segnalate come scomparse dal Dipartimento per i Servizi per l’Infanzia e la Famiglia dell’Illinois (DCFS), che all’epoca deteneva la custodia legale della bambina.

Il caso era rimasto irrisolto fino a questa primavera, quando il Dipartimento di Polizia di Chicago (CPD) ha diffuso un nuovo bollettino di persone scomparse, ipotizzando che le due potessero essersi rifugiate in Texas o California.

Un importante sviluppo è avvenuto questo mese, quando gli U.S. Marshals e la polizia di Chicago hanno localizzato madre e figlia in una abitazione della città.

Lunedì scorso, il Servizio degli U.S. Marshals ha diffuso un comunicato stampa in cui si annunciava che, il 1° gennaio 2025, il CPD aveva collaborato al recupero di una bambina scomparsa.

Secondo una fonte di CWB Chicago, la bambina si chiamava Blessing.

Madre e figlia sono state “ritrovate in sicurezza” il 6 giugno, come confermato dalla polizia di Chicago.

Le indagini hanno fatto un passo avanti quando gli agenti hanno notato una bambina che somigliava in modo sorprendente a una foto aggiornata di Blessing, mentre guardava fuori da una finestra al secondo piano.

Durante un’operazione tattica il 3 giugno, gli agenti hanno fatto irruzione nella casa.

Un comunicato degli U.S. Marshals ha dichiarato che Blessing è stata trovata all’interno e immediatamente affidata a una custodia protettiva.

Dopo più di tre anni nascosta, la bambina — che rimane sotto tutela statale — è stata riportata sotto la custodia del DCFS.

Quando Erika Ephraim ha tentato di fuggire, gli agenti l’hanno arrestata.

Attualmente, Ephraim è detenuta presso la prigione della Contea di Cook.

È accusata di diversi reati, tra cui rapina, possesso di beni rubati e furto al dettaglio in Illinois e California, oltre a un mandato di estradizione completo emesso dal Dipartimento delle Correzioni della California.