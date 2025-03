Salvini imita Trump, Tajani sparisce, Meloni in stile Berlusconi: governo diviso su Ucraina e Zelensky

L’episodio avvenuto di recente, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato umiliato in diretta televisiva da Donald Trump e J.D. Vance, rappresenta un momento cruciale nella storia contemporanea e potrebbe avere ripercussioni significative sul conflitto russo-ucraino. Questo evento si inserisce in un contesto geopolitico complesso, caratterizzato da un cambiamento nella strategia di politica estera della nuova amministrazione americana.





La situazione attuale è segnata da un potenziale rimescolamento di alleanze e rapporti di forza, con conseguenze che potrebbero influenzare non solo il conflitto in Ucraina, ma anche l’evoluzione della situazione a Gaza. Le scelte strategiche del gruppo di potere intorno a Trump potrebbero plasmare il futuro della politica internazionale e il modo in cui l’Europa si posiziona in questo scenario.

Le reazioni all’episodio di Zelensky sono state variegate e rivelano le tensioni interne all’Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso un chiaro sostegno al presidente ucraino, affermando: “Be strong, be brave, be fearless. You are never alone”. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito che “c’è un aggressore, c’è una vittima”, cercando di mantenere unita la risposta occidentale.

In Germania, Friedrich Merz, nuovo leader del partito conservatore, ha affermato: “Restiamo con l’Ucraina nei tempi buoni e in quelli bui”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso sentimenti simili, dichiarando: “Ucraina, la Spagna è con te”. Queste dichiarazioni evidenziano un sostegno collettivo da parte dei leader europei nei confronti dell’Ucraina.

D’altro canto, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è stata meno diretta. Ha sottolineato che “ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli” e ha proposto un vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per affrontare le sfide attuali, partendo dalla situazione in Ucraina. La sua proposta suggerisce un tentativo di mediazione, ma solleva interrogativi sulla reale capacità dell’Italia di influenzare le dinamiche internazionali.

Meloni ha cercato di bilanciare le esigenze di discontinuità con il passato e la necessità di non alienare Trump, il che potrebbe riflettere una strategia più ampia in vista di possibili cambiamenti futuri. Tuttavia, questa ambivalenza potrebbe indebolire la credibilità della posizione italiana all’interno dell’Unione Europea.

La situazione è complicata ulteriormente dalla presenza di diverse visioni all’interno del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato a “moderare i toni”, ma le sue parole sembrano non riflettere le reali dinamiche interne. La sua posizione europeista sembra sempre più in contrasto con le dichiarazioni di altri membri del governo, come Matteo Salvini, che ha espresso entusiasmo per le politiche di Trump.

Salvini ha dichiarato: “Obiettivo PACE! Basta con questa guerra, forza Trump!”, evidenziando una chiara inclinazione verso il presidente americano. Questa divergenza di opinioni all’interno del governo italiano mette in luce la mancanza di una voce unitaria, rendendo difficile per l’Italia assumere un ruolo di leadership nella questione ucraina.

Il panorama politico europeo è quindi caratterizzato da una pluralità di posizioni, con l’Italia che sembra avere più di una voce, ma tutte piuttosto marginali. Questa situazione potrebbe non essere necessariamente negativa, ma solleva interrogativi sulla capacità dell’Europa di agire in modo coeso e decisivo in un contesto internazionale in rapida evoluzione.