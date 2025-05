Sandro Giacobbe costretto alla carrozzina per le metastasi: “Ogni giorno è prezioso, temo di lasciare chi amo”

La storia di Sandro Giacobbe è quella di un uomo che da un decennio affronta una dura battaglia contro una malattia che ha cambiato la sua vita. Il cantautore, noto per i suoi successi musicali, ha scelto di condividere la sua esperienza in un’intervista a Verissimo, accompagnato dalla moglie Marina Peroni, che gli è sempre stata accanto. La sua testimonianza ha toccato profondamente il pubblico, mostrando non solo le difficoltà ma anche la forza e l’ironia con cui affronta il presente.





Il percorso di Sandro contro il tumore è iniziato dieci anni fa, quando gli fu diagnosticato un cancro alla prostata. Dopo essere stato operato e sottoposto a radioterapia, sembrava che la malattia fosse sotto controllo. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emersi nuovi problemi, culminati con la comparsa di metastasi che hanno colpito le ossa del bacino e del femore. Queste complicazioni hanno costretto Sandro a utilizzare una sedia a rotelle, che lui definisce scherzosamente “la sua Ferrari”. Nonostante tutto, il cantautore mantiene uno spirito positivo e un senso dell’umorismo che lo aiutano ad affrontare le sfide quotidiane.

Durante l’intervista, Sandro Giacobbe ha condiviso alcune riflessioni sul modo in cui la malattia ha cambiato la sua prospettiva sulla vita: “Ho imparato a vivere in funzione dell’oggi e intensamente. La vita mi ha insegnato che bisogna vivere con trasporto, vivere alla giornata, vivere intensamente. Domani vediamo”. Parole che racchiudono una lezione di vita preziosa per chiunque si trovi ad affrontare momenti difficili.

Nonostante la forza dimostrata, Sandro non nasconde le sue paure. La più grande è quella di dover lasciare i suoi cari: “Dover lasciare le persone che amo”, ha confessato con commozione. Tuttavia, ha espresso anche la speranza di poter vivere ancora molti anni accanto a chi gli vuole bene: “Spero di passarne ancora tanti”.

Accanto a lui c’è sempre stata Marina Peroni, la moglie che lo sostiene con amore e dedizione. Durante l’intervista, Marina ha parlato del loro legame speciale: “Siamo legati da un filo rosso invisibile”, ha detto emozionata. Ha poi aggiunto: “L’amore è eterno, esiste e io e te siamo la dimostrazione”. Parole che testimoniano un rapporto profondo e indissolubile, costruito sulla condivisione e sul sostegno reciproco.

Dal punto di vista medico, Sandro Giacobbe sta attualmente seguendo un nuovo ciclo di terapie iniziato lo scorso ottobre. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulla situazione e sull’efficacia del trattamento. Nonostante le difficoltà fisiche e i dolori causati dalle metastasi, il cantautore continua a lottare con determinazione, trovando nella musica e negli affetti familiari una fonte di energia per andare avanti.

La storia di Sandro Giacobbe non è solo quella di un artista che ha segnato la musica italiana, ma anche quella di un uomo che affronta con coraggio una delle prove più difficili della vita. La sua testimonianza è un invito a non arrendersi mai, a trovare forza nell’amore e nella speranza, anche nei momenti più bui.