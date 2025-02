Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi sotto accusa: “Svampita e poco naturale”, critiche dalla big della musica italiana

Alessia Marcuzzi, co-conduttrice della finale di Sanremo 2025, divide il pubblico e riceve critiche da Annalisa Minetti e altri esperti del settore.





La finale del Festival di Sanremo 2025 ha visto Alessia Marcuzzi protagonista al fianco di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, ma la sua performance non ha convinto tutti. Nonostante la sua bellezza e simpatia, che hanno conquistato parte del pubblico, il suo stile sul palco dell’Ariston è stato oggetto di critiche da parte di una big della musica italiana e di alcune testate giornalistiche.

Carlo Conti, che conosce Alessia da anni grazie alla loro collaborazione a Tale e Quale Show, l’ha voluta al suo fianco per la serata più importante della kermesse, segno della stima che nutre nei suoi confronti. Durante la serata, la Marcuzzi si è distinta per la sua esuberanza, coinvolgendo il pubblico e gli orchestrali in gag e momenti di leggerezza, come una sfida a chi riuscisse a ricevere più abbracci. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato questo approccio.

Annalisa Minetti: “Marcuzzi svampita e poco naturale”

Tra le critiche più dure spiccano quelle di Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 con il brano Senza te o con te. In un’intervista rilasciata a DiLei, la cantante non ha risparmiato commenti negativi sulla co-conduttrice della finale:

“Grandissima professionalità da parte di Cattelan, mentre la Marcuzzi mi è sembrata un po’ svampita e con poca naturalezza. Tormento sarà molto felice di aver scoperto di essere stato la sua crush giovanile. Direi Marcuzzi rivedibile. Tra tutti i conduttori, i migliori sono stati senza dubbio Clerici, Scotti, Follesa e Frassica.”

Le parole della Minetti hanno acceso il dibattito sui social, dividendo il pubblico tra chi difende la Marcuzzi e chi concorda con le critiche.

La stampa non perdona: “Momenti di puro imbarazzo”

Non solo Annalisa Minetti, ma anche alcune testate giornalistiche hanno sottolineato gli aspetti meno riusciti della performance di Alessia Marcuzzi. Leggo, ad esempio, ha definito il suo stile “esuberante” al punto da creare situazioni poco eleganti:

“Sarà stata l’emozione di tornare su quel palco dopo 25 anni, ma Alessia Marcuzzi ha regalato momenti di puro imbarazzo non solo a Carlo Conti. ‘Ho bisogno di contatto fisico per sentirmi a casa’, ha detto abbracciando Conti. Non contenta, è scesa in platea per abbracciare mezza famiglia, compresa la zia Mara Venier. Poi si è lanciata su Achille Lauro (e chi può biasimarla?), ha dichiarato il suo interesse passato per Tormento e ha chiuso con un inciampo sulla scalinata. Da quel punto di vista, però, l’abito era impeccabile.”

Un ritorno che divide il pubblico

Nonostante le critiche, Alessia Marcuzzi ha saputo attirare l’attenzione, confermandosi una figura capace di far parlare di sé. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston, dopo tanti anni, ha diviso il pubblico: da una parte chi ha apprezzato la sua spontaneità e leggerezza, dall’altra chi ha trovato il suo stile troppo sopra le righe per un evento prestigioso come il Festival di Sanremo.