Sanremo 2025, Elodie furiosa sul palco: il retroscena che spiega tutto

Tensione al Festival di Sanremo 2025: Elodie lascia il palco visibilmente infastidita. Ecco cosa potrebbe essere accaduto dietro le quinte e durante l’esibizione.





Al Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, non sono mancati momenti di tensione e colpi di scena. Tra i protagonisti della serata, a far discutere è stata Elodie, che con il suo brano Dimenticarsi alle 7 si è classificata al 12° posto. Tuttavia, più della sua posizione in classifica, a catalizzare l’attenzione è stato il suo comportamento sul palco, che ha subito scatenato un dibattito acceso sui social e tra i fan.

Un’esibizione carica di tensione

Molti telespettatori hanno notato che la cantante romana sembrava tesa e poco sorridente già prima di salire sul palco. Durante la sua performance, Elodie ha dato l’impressione di essere distratta e, secondo alcuni fan, avrebbe anche stonato in un paio di punti, cosa insolita per un’artista del suo calibro.

Il momento più evidente di disagio si è verificato quando Carlo Conti le ha consegnato il tradizionale mazzo di fiori destinato ai concorrenti. Elodie ha accennato un sorriso di circostanza, per poi tornare immediatamente seria. Prima di lasciare il palco, la cantante è apparsa visibilmente infastidita, quasi sbuffando, un gesto che non è passato inosservato né al pubblico né ai presenti in sala.

Il “caso Elodie” esplode sui social

Il comportamento della cantante ha immediatamente fatto il giro dei social, dove i fan hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo. “Elodie era palesemente arrabbiata, non c’erano nemmeno le ballerine previste dalla scaletta. Qualcuno ci dica di più!”, ha scritto un utente su X. Un altro ha aggiunto: “Non si è fermata nemmeno per l’intervista a Rai Radio 2. Era nera e si è dileguata subito dopo l’esibizione. Qual è il motivo di tutto questo?”.

Alcuni hanno persino ipotizzato che Elodie fosse ripartita immediatamente per Roma, evitando così di partecipare alla puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival.

A fornire una possibile spiegazione è stata una segnalazione anonima inviata a Deianira Marzano, che ha condiviso un video esclusivo. Secondo questa fonte, poco prima di salire sul palco, qualcuno avrebbe calpestato per errore il vestito di Elodie con un tacco, strappandolo. “È corsa nel camerino in preda al panico perché mancavano pochi minuti alla sua esibizione. Era visibilmente agitata, ma ovviamente non è stato fatto apposta,” ha raccontato la fonte.

Inoltre, la stessa segnalazione ha evidenziato che Elodie sembrava sul punto di piangere durante la sua performance, un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti.

Al momento, Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Il suo comportamento ha però alimentato un vero e proprio “caso” mediatico, con i fan che continuano a interrogarsi sui motivi del suo malumore. Intanto, il Festival di Sanremo 2025 si conferma ancora una volta un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per dinamiche personali e retroscena che catturano l’attenzione del pubblico.

Allora bisogna indagare subito su Elodie incazzata ✍️✍️✍️✍️#Sanremo2025 pic.twitter.com/JiHxv4RAuN — Veronica 🌸 (@Veronicaaaaa282) February 15, 2025