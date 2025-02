Sanremo, Elodie si scaglia contro i giornalisti: “Scrivete sciocchezze”. La verità sul caso “vestito-gate”

Elodie perde la pazienza durante Domenica In “speciale Sanremo”. La cantante smentisce le voci sul “vestito-gate” e si scaglia contro i giornalisti.





Durante la puntata di Domenica In “speciale Sanremo”, andata in onda oggi, domenica 16 febbraio, su Rai Uno, la cantante Elodie ha dato vita a un acceso confronto con il giornalista Davide Maggio, smentendo categoricamente le voci circolate nelle ultime ore sul presunto “vestito-gate”. La cantante, che si è classificata 12esima al Festival con il brano “Dimenticarsi alle sette”, non ha nascosto la sua irritazione, accusando i giornalisti di diffondere notizie false.

Elodie furiosa: “Scrivete ca**ate abominevoli”

Tutto è iniziato quando Davide Maggio ha chiesto a Elodie chiarimenti su quanto accaduto la sera precedente all’Ariston. Si vociferava, infatti, che la cantante avesse lasciato il teatro furiosa a causa di un incidente con il vestito e per l’assenza improvvisa delle ballerine che avrebbero dovuto accompagnarla sul palco.

Elodie, visibilmente infastidita, ha risposto senza mezzi termini:

“L’ho appena detto, ma che non mi ascoltate? Come al solito scrivete caate, lo devo dire. Nessuno mi ha strappato il vestito, ma ti pare che mi incao perché mi hanno strappato un vestito? Scrivete caate. Ho già detto all’inizio che dite ca**ate. Ho già detto che ero emotivamente… Due palle – e fa un gesto volgare -. Perdonatemi, io sono una persona abbastanza intelligente. Di certo non mi arrabbierei con nessuno se mi strappassero il vestito. Ho detto la verità”.

La cantante ha poi spiegato che il suo stato d’animo era dovuto alla sua forte emotività, che a volte fatica a gestire, e non a presunti problemi con il suo staff o con il Festival.

Il “giallo” del vestito e le accuse ai giornalisti

Le voci sul “vestito-gate” erano nate in sala stampa, dove alcuni avevano notato che Elodie, dopo la sua esibizione, aveva lasciato l’Ariston senza fermarsi per le consuete interviste. Questo comportamento aveva alimentato speculazioni, prontamente smentite dalla cantante:

“Ragazzi, fate le cose più interessanti di quelle che sono. Ero scossa, faccio la cantante e quindi lavoro con l’emotività. Nessuno mi ha fatto niente, io ce l’avevo con me. Questa è una caata abominevole”.

A rincarare la dose contro il giornalista Davide Maggio è intervenuta anche Francesca Pascale, che ha commentato ironicamente:

“Sei geloso dei suoi tacchi… Probabilmente vorresti indossarli tu”.

Le lacrime per Giorgia: “Doveva essere sul podio”

Nonostante il momento di tensione, Elodie ha mostrato anche il suo lato più emotivo parlando della classifica finale di Sanremo. La cantante si è detta profondamente delusa per l’assenza di Giorgia sul podio:

“Sono rimasta molto male per Giorgia, mi fa inca**are, non è giusto. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Doveva esserci lei sul podio. L’abbiamo osannata per tutta la settimana, cos’è successo poi? Dov’è stato il sostegno? È Giorgia, ragazzi. Secondo me era giusto darle quello che si meritava. Sembra sempre che le donne devono fare mille capriole e poi non basta. Noi siamo sempre in minoranza”.

Elodie ha espresso il suo disappunto per i primi tre classificati – Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas – sottolineando che, a suo avviso, Giorgia meritava un riconoscimento maggiore.