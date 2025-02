Sanremo, Kekko dei Modà si sfoga: ‘Umiliati davanti al nostro pubblico, non lo accetto’

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa tra applausi e polemiche. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è stato Kekko Silvestre, leader dei Modà, che non ha nascosto la sua delusione per il risultato ottenuto dalla band. Con il brano Non ti dimentico, i Modà si sono piazzati al 22esimo posto su 29 partecipanti, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo e ai fan.





Nonostante la canzone rispecchiasse il tipico stile pop rock della band milanese, il pubblico e le giurie non hanno premiato il loro lavoro, portando Kekko a esprimere un duro sfogo sui social.

Quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti ha introdotto alcune novità nel sistema di votazione, con l’obiettivo di sommare i voti delle diverse serate e rivelare la classifica completa solo alla fine. Questo metodo ha generato confusione e polemiche tra il pubblico e gli stessi artisti, con alcuni favoriti che sono rimasti fuori dalla Top Five.

Secondo molti, questa modalità ha penalizzato artisti come i Modà, che avrebbero meritato maggiore considerazione. Tuttavia, Conti ha difeso il nuovo sistema, sottolineando come fosse pensato per garantire maggiore suspense e imprevedibilità fino all’ultimo momento.

Lo sfogo di Kekko: ‘Non accetto di essere umiliato’

Dopo la deludente performance nella classifica finale, Kekko Silvestre ha condiviso sui social il suo stato d’animo, definendo questa esperienza come una delle più difficili della carriera della band:

“È stata una settimana molto dura, forse la più dura della nostra carriera. Arrivare a Sanremo con un sold out a San Siro e cedere alla prima difficoltà sarebbe stato irrispettoso verso chi ci aspettava.”

Nonostante il sostegno dei fan, Kekko ha espresso la sua frustrazione per il 22esimo posto, sentendosi addirittura umiliato davanti al suo pubblico:

“Possiamo accettare la sconfitta, ma essere umiliati come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi sconosciuti, questo no.”

Nonostante la delusione di Sanremo, Kekko ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto e ha confermato che il futuro della band è già in movimento. Il prossimo obiettivo sarà un tour nei principali stadi italiani, con il primo appuntamento fissato proprio a San Siro, un luogo simbolico per la loro carriera.

“Non ci fermiamo qui. Il nostro pubblico ci sostiene e continueremo a dare il massimo per loro,” ha dichiarato il frontman, sottolineando che la loro musica non si ferma davanti a un risultato deludente.

I fan dei Modà: ‘La vostra canzone meritava di più’

Sui social, i fan dei Modà non hanno fatto mancare il loro affetto, descrivendo il brano Non ti dimentico come uno dei più emozionanti della band. Tra i commenti più frequenti si legge:

“La vostra canzone è stata sottovalutata, meritavate almeno la Top Ten.”

“Sanremo non sempre premia il talento, ma noi continueremo a seguirvi.”

Questo sostegno dimostra come, nonostante le difficoltà, i Modà rimangano una delle band più amate del panorama musicale italiano.

Sanremo, tra successi e delusioni

Anche quest’anno, il Festival di Sanremo ha dimostrato di essere un palcoscenico tanto prestigioso quanto imprevedibile. Per i Modà, questa esperienza si è rivelata un mix di emozioni contrastanti, ma il gruppo ha già dimostrato di saper trasformare le difficoltà in nuove opportunità.

Con un tour all’orizzonte e il sostegno di migliaia di fan, i Modà sono pronti a lasciarsi alle spalle le polemiche e a continuare a scrivere la loro storia nella musica italiana.