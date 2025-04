Sara Campanella trovata morta a Messina, arrestato nella notte il sospettato omicida

La tragica morte di Sara Campanella, una giovane di 22 anni, ha scosso profondamente la comunità di Messina. La ragazza è stata assassinata con un taglio alla gola lunedì 31 marzo, in un episodio di violenza che ha suscitato indignazione e dolore tra i cittadini. Nella notte, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il fermo dell’indagato, emesso dalla Procura, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della persona coinvolta.





L’omicidio è avvenuto in strada, nei pressi dell’ingresso laterale dello stadio ‘Giovanni Celeste’. Secondo le informazioni disponibili, il sospettato sarebbe un collega universitario di Sara, fermato dopo una serrata caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno attivato immediatamente le operazioni di ricerca, analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e quelle dell’ospedale Policlinico, dove Sara era stata trasportata in fin di vita.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per la giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dichiarato che aveva perso troppo sangue. La famiglia di Sara, originaria della provincia di Palermo, è stata avvisata e si è messa in viaggio verso Messina non appena è stata informata della tragedia.

I Carabinieri stanno esaminando anche il telefonino della vittima, nella speranza di trovare elementi utili che possano chiarire ulteriormente la dinamica dell’omicidio. Le indagini sono ancora in corso, e i dettagli saranno presentati in una conferenza stampa prevista per le 11.00 al Palazzo di Giustizia di Messina.

Sara Campanella era una studentessa del terzo anno della facoltà di Tecniche di laboratorio Biomedico all’Università di Messina e stava svolgendo un tirocinio presso l’ospedale dove è stata portata. Secondo le ricostruzioni, la giovane era uscita dall’ospedale nel pomeriggio del lunedì per dirigersi verso la fermata degli autobus. Il suo aggressore, a quanto pare, l’avrebbe seguita a bordo di un’auto prima di fermarsi e scendere.

Una volta raggiunta, tra i due sarebbe scoppiata una breve discussione, che sarebbe culminata con l’accoltellamento di Sara. Dopo il gesto violento, l’uomo si è dato alla fuga, dando inizio a una caccia all’uomo da parte delle autorità. La notizia dell’omicidio ha provocato una forte reazione da parte della comunità locale e delle autorità.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha commentato l’accaduto dicendo: “Sono senza parole. Oggi la città è stata scossa da una tragedia immensa.” Ha continuato affermando che “una giovane vita è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati.”

La brutale uccisione di Sara Campanella si inserisce in un contesto più ampio di violenza di genere che continua a preoccupare le autorità e la società civile. La comunità di Messina si è mobilitata, esprimendo solidarietà alla famiglia della vittima e chiedendo giustizia.

Le indagini proseguono con grande attenzione, e gli investigatori stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire ulteriormente la vicenda. La cattura del sospettato, avvenuta nella notte, rappresenta un passo importante verso la risoluzione di questo tragico caso.

La morte di Sara non è solo un evento isolato, ma un richiamo all’attenzione su un problema sociale che richiede un intervento deciso e collettivo. La società deve riflettere su come prevenire tali atti di violenza e garantire la sicurezza delle donne.