Sarah dice addio a Valerio dopo Temptation Island, lui la difende: “Il pubblico è stato troppo duro con lei”

Un mese dopo l’uscita da Temptation Island, Valerio Ciaffaroni difende Sarah Esposito e chiarisce come lei sia stata travolta da critiche ingiuste.





È stato Valerio Ciaffaroni, romano di ventisei anni e cuoco di professione, a decidere di interrompere la relazione con Sarah Esposito, ventiquattrenne assistente di un medico estetico, dopo cinque anni di fidanzamento e alcuni mesi di convivenza .

Nel falò conclusivo, il momento decisivo del programma, Valerio ha ammesso di non amare più la compagna e di essersi lasciato guidare da un forte coinvolgimento con la tentatrice Arianna “Ary” Mercuri, ventidue anni, anch’essa di Roma . Diversi spettatori si sono commossi vedendo la rottura tra loro, segnata da lacrime e disperazione. Sarah ha lasciato la trasmissione da sola con il cuore spezzato .

Un mese dopo, Valerio ha reso pubblici i loro contatti post‑programmazione. Ha raccontato: “Usciti dal programma, ho avuto subito un confronto con lei. Il primo è stato duro… Nel secondo è stata più razionale e le cose sono migliorate. Qualche giorno fa mi ha scritto e adesso i rapporti tra noi sono sereni. Per me resterà sempre una persona importante” .

Valerio è intervenuto anche per difendere Sarah dagli attacchi ricevuti online: “Il pubblico si è accanito contro di lei, ma Sarah non è una poco di buono. So che alcuni suoi comportamenti sono stati fraintesi… lei è giovane, può sbagliare. Mi dispiace che le mie reazioni abbiano contribuito all’accanimento del pubblico nei suoi confronti” .

Parallelamente, il racconto di Valerio sul legame con Arianna Mercuri è chiaro: “Sono stato fortunato a incontrarla fin dall’inizio. Col tempo ho capito che poteva esserci un vero interesse. Non ho mai avuto ripensamenti. All’inizio ero titubante… Ma è stato destino. L’ho scelta fin dal primo giorno… Ci stiamo godendo questo rapporto giorno per giorno” . Oggi la frequentazione tra lui e Ary prosegue anche fuori dal programma .

Per quanto riguarda Sarah, si è presentata da sola davanti a Filippo Bisciglia con voce rotta dall’emozione. Ha dichiarato: “Dirti che sto bene sarebbe banale, non sto bene perché oggi sono sola… sto curando da sola le mie ferite… ho capito una cosa importante: devo smettere di elemosinare amore e attenzioni dagli altri. Ora sto cercando di mettere me stessa al primo posto” . Ha aggiunto: “Sono contenta per lui. Mi auguro che riesca a trovare la felicità che io non sono riuscita a dargli”; ma ha sottolineato che non riesce a nascondere il dolore: “Le mie lacrime sono spesso state fraintese, ma io ho amato tanto Valerio. Lo amo ancora. Cinque anni non si cancellano in 21 giorni” .

Secondo diverse fonti, la separazione tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito è definitiva: le strade prese dopo il falò sono nettamente separate, e Valerio continua a frequentare Arianna Mercuri sempre più seriamente .

Le dichiarazioni pubbliche di Valerio – in particolare quelle in difesa della sua ex e in cui ammette la propria responsabilità nella tensione mediatica – aggiungono una nuova sfumatura alla vicenda. In passato i commenti avversi verso Sarah sono stati duri, ma ora emergono le ragioni del suo silenzio e la volontà, da parte sua come di Valerio, di riprendere responsabilità personali in questo momento di crisi e crescita.

La vicenda, conclusa sotto gli occhi del pubblico, continua a sollevare riflessioni sulle dinamiche delle relazioni dopo l’esposizione in tv e sul ruolo dei social nel giudizio collettivo.