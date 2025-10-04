Saverio Tommasi ha lasciato Israele: il rientro in Italia dopo i giorni sulla Flotilla





Il giornalista di Fanpage.it, Saverio Tommasi, ha lasciato Israele ed è attualmente in viaggio di ritorno verso l’Italia. Tommasi era uno dei 26 cittadini italiani a bordo di un volo della Turkish Airlines, atterrato a Istanbul intorno alle 14:00. Ora attende di essere rimpatriato e domani parteciperà al Rumore Festival, dove condividerà la sua esperienza. Nel frattempo, gli altri 15 membri italiani della Global Sumud Flotilla, fermati mercoledì notte dalle autorità militari israeliane mentre si trovavano in acque internazionali, sono ancora in stato di fermo.





Questa mattina, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che “un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul”. Tajani ha anche specificato che questi italiani sono stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat.

Per quanto riguarda gli altri 15 italiani, Tajani ha spiegato che “non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana”. Ha inoltre assicurato che l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sta monitorando la situazione, affinché i connazionali ricevano un trattamento rispettoso dei loro diritti. In totale, sono 40 gli italiani che sono stati fermati dalle navi militari israeliane mentre tentavano di rompere l’assedio e superare il blocco navale imposto da Tel Aviv.

Nelle scorse ore, Saverio Tommasi si trovava a bordo della nave Karma, parte del progetto Tom, insieme ai parlamentari del Partito Democratico, Arturo Scotto e Annalisa Corrado, i quali sono già tornati a Roma. La nave è stata intercettata dalla Marina militare israeliana e costretta a dirigersi verso il porto di Ashdod, dove l’equipaggio ha atteso di poter parlare con i propri avvocati.

Dopo essere stati trasferiti in un centro di detenzione nel sud di Israele, i membri dell’equipaggio hanno trascorso la notte in attesa di essere rimpatriati. Secondo le informazioni ricevute, Saverio ha avuto accesso alla visita consolare, ha potuto mangiare e ha parlato con i suoi legali. Nelle prossime ore, quindi, è atteso il suo rientro in Italia.

Ieri, quattro parlamentari a bordo della Flotilla, tra cui Scotto e Corrado, hanno fatto ritorno a Roma. Oltre a loro, erano presenti Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi-Sinistra e Marco Croatti del Movimento 5 Stelle.

L’operazione di rimpatrio è stata coordinata dal governo italiano, che ha lavorato per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini coinvolti. L’attenzione mediatica su questo caso è stata elevata, dato il contesto internazionale e le tensioni politiche in corso nella regione.

La situazione attuale dei 15 italiani ancora trattenuti rimane incerta. Le autorità italiane stanno seguendo da vicino gli sviluppi e hanno ribadito l’importanza di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini italiani all’estero. Tajani ha assicurato che continueranno a lavorare per il loro rilascio e per un trattamento equo.

Mentre Saverio Tommasi si prepara a raccontare la sua esperienza al Rumore Festival, la comunità italiana e le autorità rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione degli altri membri della Global Sumud Flotilla. La speranza è che tutti possano tornare a casa in sicurezza e che le autorità competenti agiscano rapidamente per risolvere la situazione dei cittadini ancora in stato di fermo.



