Sbaglia la manovra in parcheggio e cade nel vuoto per 7 metri: conducente in gravi condizioni





Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 2 novembre 2025 a Fossato di Vico, un comune umbro al confine con le Marche. Un automobilista, un pensionato di Roma in visita nella zona, è ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto nel vuoto con la sua vettura, precipitando per circa sette metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:45, mentre l’uomo stava tentando di parcheggiare in uno slargo.





Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, probabilmente non familiare con la zona, non si è accorto del muretto di contenimento e del dislivello presente. Questo ha causato la caduta della sua auto in una stradina sottostante. L’impatto al suolo è stato estremamente violento, tanto che la vettura si è ribaltata su un fianco, ma fortunatamente dal lato del passeggero, dove non si trovava nessuno in quel momento. La forza dell’urto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poiché l’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Diversi passanti, testimoni della scena drammatica, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Gli operatori, giunti sul posto con prontezza, hanno lavorato con cautela per estrarre l’automobilista intrappolato. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire la sicurezza del ferito e per evitare ulteriori complicazioni.

Dopo essere stato estratto dall’auto, l’uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno stabilizzato il pensionato prima di trasportarlo all’ospedale di Perugia. Le prime informazioni sul suo stato di salute indicano che ha riportato diverse fratture e, sebbene le sue condizioni siano gravi, non risulta in pericolo di vita.

Nel veicolo coinvolto nell’incidente, una Mercedes di colore scuro, si trovava anche un cane, che ha subito ferite durante la caduta. Il personale veterinario della Usl, arrivato sul posto insieme agli altri mezzi di soccorso, ha provveduto a prestare assistenza all’animale, che è stato estratto e trasportato per ricevere le cure necessarie.



