Sbanda con la moto e si schianta contro il guardrail: sopravvive all’impatto ma viene investito e muore





Una drammatica sequenza di eventi ha portato alla morte di Gianluca Ausanio, un uomo di 48 anni originario di Napoli e residente a Civitanova Marche. L’incidente è avvenuto durante la notte lungo la superstrada SS77, nel tratto che conduce al casello dell’A14. Ausanio stava guidando la sua moto Bmw in direzione del mare quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il guardrail.





L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi traumi, in particolare alla testa. Pochi istanti dopo, mentre si trovava a terra, due automobili in transito non sono riuscite a evitarlo, investendolo in rapida successione. La scena è stata descritta come terribile, e non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza per il centauro. Entrambi i conducenti delle vetture, visibilmente sotto shock, si sono immediatamente fermati per prestare soccorso e hanno contattato i servizi di emergenza.

I soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo l’una di notte, insieme a due pattuglie della Polizia stradale di Civitanova Marche e ai vigili del fuoco, già impegnati in altre operazioni nella zona. Tuttavia, per Gianluca Ausanio non c’era più nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il corpo è stato successivamente trasferito all’obitorio di Civitanova, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura potrebbe decidere di disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso e la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Ausanio abbia perso il controllo della moto in modo autonomo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato o di un’improvvisa perdita di equilibrio. Dopo aver urtato il guardrail, è caduto al centro della carreggiata proprio mentre sopraggiungevano le due auto, che, nonostante i tentativi di frenata, non sono riuscite a evitarlo.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Civitanova Marche, dove Gianluca Ausanio era ben conosciuto. Viveva in città da diversi anni e molti lo ricordano anche per la sua relazione con Francesca Anconetani, socia del bar Giardino, un luogo molto frequentato dai civitanovesi. In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio stanno circolando sui social media, dove amici e conoscenti hanno condiviso ricordi della sua gentilezza e della sua passione per le moto.

Nel frattempo, la Polizia stradale continua a svolgere i rilievi necessari per ricostruire ogni dettaglio della tragedia e stabilire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte del motociclista. Gli agenti stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo testimonianze per chiarire le circostanze che hanno causato questo tragico evento.

La morte di Gianluca Ausanio evidenzia ancora una volta i pericoli legati alla guida in condizioni difficili e l’importanza della sicurezza stradale. La comunità di Civitanova Marche si unisce nel dolore per la perdita di un uomo stimato e amato, e si attende che le indagini possano fornire ulteriori chiarimenti su quanto accaduto.

La tragedia ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade e sulle misure da adottare per prevenire incidenti simili. La speranza è che, attraverso la ricostruzione dei fatti e l’analisi delle cause, si possano trarre insegnamenti utili per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita di tutti gli utenti della strada.



