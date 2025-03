Scambiata per influenza, era meningite fulminante: Gabriele, 18 anni, muore in un giorno. Lutto nel judo

Un tragico evento ha colpito la comunità di Ghilarza, dove la morte improvvisa di Gabriele Pinna, un atleta di judo di 18 anni e studente del liceo scientifico Mariano IV di Oristano, ha lasciato un profondo dolore. Il giovane, che era considerato un promettente judoka, ha iniziato a mostrare sintomi di febbre giovedì 6 marzo. Tuttavia, la situazione è rapidamente peggiorata durante la notte, portando i genitori a preoccuparsi per il suo stato di salute.





Quando i genitori di Gabriele si sono resi conto che il ragazzo non reagiva più a stimoli esterni, hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Purtroppo, all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, era già troppo tardi. Nonostante gli immediati sforzi dei medici, che hanno tentato di stabilizzarlo trasferendolo nel reparto di Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

I medici, basandosi sui sintomi e sull’evoluzione rapida della malattia, hanno ipotizzato che potesse trattarsi di meningite fulminante. Tuttavia, la diagnosi definitiva deve ancora essere confermata attraverso esami di laboratorio in corso a Cagliari. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza tra familiari, amici e compagni di squadra.

La ASL di Oristano ha avviato una profilassi antibiotica per le persone che sono state in contatto con Gabriele, sia a scuola, presso il liceo linguistico di Ghilarza, sia tra i familiari. Questo è un passo importante per prevenire eventuali contagi, considerando la gravità della situazione. Il sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri, ha annunciato l’annullamento delle manifestazioni legate al Carnevale, esprimendo solidarietà alla famiglia di Gabriele. La decisione è stata comunicata attraverso i canali social dell’amministrazione comunale.

Anche i comuni vicini, come Abbasanta e Norbello, hanno preso la stessa decisione, riconoscendo quanto fosse conosciuto e apprezzato il giovane atleta nella comunità. Gabriele era atteso ai prossimi campionati italiani di judo, dove avrebbe dovuto dimostrare il suo talento e la sua passione per questo sport. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi compagni e allenatori, che lo ricordano come un ragazzo pieno di vita e determinazione.

La notizia della sua morte ha colpito non solo la comunità locale, ma anche il mondo del judo, in cui Gabriele era un atleta promettente e rispettato. Le sue capacità atletiche e il suo spirito competitivo erano fonte di ispirazione per molti giovani judoka che lo seguivano. La sua perdita rappresenta una grande tragedia per tutti coloro che lo conoscevano.

In un momento così difficile, la comunità di Ghilarza si sta unendo per offrire supporto alla famiglia di Gabriele. Molti cittadini hanno espresso le loro condoglianze e hanno condiviso i ricordi del giovane atleta, sottolineando la sua gentilezza e il suo impegno nello sport. La sua memoria vivrà attraverso le storie e le esperienze condivise da coloro che lo hanno amato e rispettato.