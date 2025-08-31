Scatti romantici a Venezia: Julia Roberts in barca con il marito Danny Moder





È un’immagine carica di emozione quella che Julia Roberts ha deciso di rendere pubblica sul suo profilo Instagram, a conclusione della sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia 2025. L’attrice, protagonista del film “After the Hunt” diretto da Luca Guadagnino, ha scelto di non condividere scatti del red carpet o momenti delle interviste legate alla presentazione della pellicola, che è stata mostrata fuori concorso. La foto che ha attirato l’attenzione dei suoi fan ritrae invece un momento molto più intimo: un abbraccio con il marito Danny Moder, avvenuto al termine della manifestazione cinematografica.





Il gesto di Julia Roberts sembra rappresentare una pausa dalla frenesia del Festival, un ritorno alla quotidianità e alle priorità personali. Dopo giorni trascorsi tra flash dei fotografi, eventi e incontri con la stampa, l’attrice ha voluto sottolineare ciò che considera davvero importante nella sua vita: la famiglia. Nel post, si percepisce quanto sia significativo per lei ritrovare il marito e tornare alla semplicità della vita lontano dai riflettori.

Una storia d’amore che dura da 25 anni

La relazione tra Julia Roberts e Danny Moder non è certo una novità. I due si sono conosciuti nel 2000 sul set del film “The Mexican”, dove entrambi lavoravano. Il loro incontro fu un vero e proprio colpo di fulmine, che li portò a chiudere rapidamente le loro relazioni precedenti. Julia Roberts lasciò l’attore Benjamin Bratt, mentre Danny Moder pose fine al suo matrimonio con la truccatrice argentina Vera Steimberg. La coppia si sposò il 4 luglio 2002 e da allora ha costruito una solida famiglia. I loro tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus, oggi ventenni, e Henry, di 17 anni, sono il frutto di questo legame duraturo.

Nonostante le critiche iniziali rivolte a Danny Moder, accusato di aver interrotto il suo primo matrimonio per trarre vantaggio dalla fama mondiale della sua nuova compagna, il tempo ha dimostrato la forza della loro relazione. La coppia ha attraversato insieme momenti difficili e ha saputo mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata.

Chi è Danny Moder?

Danny Moder, oggi direttore della fotografia, era un cameraman quando incontrò Julia Roberts. All’epoca aveva 31 anni, due in meno rispetto all’attrice. Da sempre riservato, Moder evita di parlare della sua vita familiare e delle dinamiche personali che lo legano alla moglie e ai figli. La sua discrezione è stata spesso interpretata come una forma di protezione nei confronti della sua famiglia.

Anni fa, fu proprio Julia Roberts a difendere il marito dalle critiche di chi lo accusava di aver scelto la relazione con lei per motivi opportunistici. L’attrice rispose con fermezza alle insinuazioni, affermando: “Non siamo i nostri lavori”, negando che la sua popolarità avesse influenzato le decisioni di Moder.

La carriera di Danny Moder si è evoluta nel tempo, portandolo a lavorare su progetti cinematografici di rilievo. Nonostante il successo professionale, continua a mantenere un profilo basso quando si tratta della sua vita privata.

L’importanza della famiglia per Julia Roberts

L’immagine condivisa da Julia Roberts su Instagram è un chiaro segnale dell’importanza che attribuisce alla famiglia. Per l’attrice, il rapporto con il marito rappresenta un pilastro fondamentale della sua esistenza. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori di Hollywood, Roberts sembra aver trovato un equilibrio tra carriera e vita personale.

La scelta di pubblicare una foto così intima dopo un evento prestigioso come il Festival del Cinema di Venezia evidenzia quanto per lei sia prioritario celebrare i momenti autentici rispetto alle luci della ribalta. L’abbraccio con Danny Moder non è solo un gesto d’amore, ma anche una dichiarazione sulla centralità della famiglia nella sua vita.

Un messaggio per i fan

Con questa condivisione sui social, Julia Roberts ha voluto trasmettere un messaggio semplice ma potente: dietro la figura pubblica c’è una donna che dà valore alle relazioni personali e alla quotidianità. Il post ha ricevuto migliaia di commenti e apprezzamenti da parte dei fan, che hanno riconosciuto la genuinità del momento immortalato.



