Scena da film al Grande Fratello: il gesto di Jessica sorprende e fa intervenire gli autori

Nella Casa del Grande Fratello, la tensione è salita alle stelle a poche ore dalla finale, quando Jessica Morlacchi ha dato vita a una scena inaspettata. Come tradizione vuole, il giorno prima dell’ultima puntata, i concorrenti vengono isolati nelle loro stanze mentre i tecnici si preparano per la grande serata condotta da Alfonso Signorini. Durante queste ore di preparativi, luci e scenografie vengono sistemate, e si svolgono prove per garantire un evento impeccabile.





I telespettatori che hanno seguito la diretta hanno udito la voce del Grande Fratello ordinare ai concorrenti di recarsi nelle loro camere da letto, dove sono rimasti rinchiusi per gran parte della giornata. Per mascherare i rumori dei lavori in corso, la produzione ha messo in riproduzione della musica ad alto volume, impedendo così agli inquilini di percepire cosa avvenisse al di fuori.

All’interno della camera, alcuni concorrenti hanno tentato di riposare, ma la musica ad alto volume ha reso difficile il sonno. Altri, invece, hanno iniziato a preparare le valigie in vista della finale. L’attesa si è prolungata più del previsto, e a un certo punto, la frustrazione ha iniziato a farsi sentire, in particolare da parte di Jessica. La produzione ha quindi lanciato un primo avviso: “Indossate il microfono, ancora un po’ di pazienza…”. Tuttavia, poco dopo, le telecamere hanno ripreso Jessica mentre compiva un gesto del tutto inaspettato: si è diretta verso l’uscita di sicurezza e ha iniziato a spingere con forza contro le vetrate e la porta, nel tentativo di uscire.

Nonostante i suoi sforzi, Jessica non è riuscita a forzare l’uscita e ha deciso di usare una gruccia per tentare di aprire la porta, ma anche in questo caso senza successo. Nel frattempo, in sottofondo, si sentiva Mariavittoria lamentarsi: “Quando aprite? Non ce la facciamo più, per favore!”. Jessica ha continuato a insistere finché la voce del Grande Fratello non è intervenuta con tono fermo: “Jessica… Jessica, non devi uscire!”. MaVi, confidando nella clemenza del Grande Fratello, ha quasi supplicato: “Non respira più!”, ma la situazione non è cambiata. Alla fine, Jessica si è fermata, visibilmente scoraggiata. Si è appoggiata alla porta di vetro, ha lasciato cadere la gruccia e si è allontanata.

L’episodio ha colpito il pubblico, suscitando una serie di reazioni sui social. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che Jessica volesse davvero abbandonare la Casa: “È impazzita!” ha scritto un utente. “Non arriva alla puntata di domani”, ha commentato un altro. Tuttavia, ci sono anche coloro che hanno offerto una spiegazione alternativa, suggerendo che avesse solo bisogno di aria fresca. Un fan ha aggiunto: “Sono chiusi in camera da tre ore, stava per sentirsi male”. Tra i vari commenti, c’è chi spera che Jessica possa addirittura trionfare in questa edizione del Grande Fratello.