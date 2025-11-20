Schiacciato da un muletto mentre lavora in frantoio: muore a 26 anni, indagine per omicidio colposo





Giovanni Belgiovine aveva solo 26 anni. Stava lavorando fuori da un frantoio alla periferia di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, quando la sua giornata è finita nel modo peggiore.





È successo tutto nel tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre. Giovanni era alla guida di un muletto, stava facendo una manovra, ma qualcosa è andato storto. Il mezzo si è ribaltato di colpo e l’ha travolto, schiacciandolo. Non c’è stato niente da fare: i soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma hanno solo potuto constatare la morte di Giovanni. È morto sul colpo.

Adesso i Carabinieri e i tecnici dello Spesal della Asl Bat devono ricostruire esattamente cosa sia successo in quel piazzale davanti al frantoio, su via San Pietro. Bisogna capire se qualcuno ha delle responsabilità. La Procura di Trani ha già aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Hanno sequestrato il muletto, l’area dell’incidente e tutta la documentazione utile. Non si sa ancora se verrà fatta l’autopsia sul corpo di Giovanni.

E pensare che poche ore prima era successa una cosa simile a Gessate, vicino Milano. Un autotrasportatore di 61 anni è morto schiacciato da un muletto proprio dopo essere sceso dal camion. Anche in quel caso, i soccorritori sono arrivati troppo tardi.

Due tragedie nel giro di pochissime ore. Due vite spezzate sul lavoro.



